РФ цинічно вдарила по Харкову: є загиблий та десятки поранених, серед них - 4 дітей

https://glavred.net/ukraine/rf-obstrelyala-harkov-kabami-kolichestvo-ranenyh-vozroslo-sredi-nih-4-detey-10778732.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Харків КАБами/ Колаж: Главред, фото: скриншот, dpchas.com.ua

Російські війська вдень 7 липня цинічно вдарили по Шевченківському району Харкова. Окупанти скинули на місто керовані авіабомби, внаслідок чого є загиблий та поранені. Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

Спочатку повідомлялося про 16 постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до 20. Серед поранених - четверо дітей. Також підтверджено загибель 54-річного чоловіка.

відео дня

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Лікарі проводять необхідні обстеження та надають їм медичну допомогу.

У Харківській ОВА уточнили, що 11 людей дістали вибухові поранення, ще у п’ятьох медики діагностували гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих - троє дітей з однієї родини: 9-річна дівчинка та хлопчики віком 7 і 4 роки. За даними медиків, усі вони зазнали гострої реакції на стрес.

Також медична допомога знадобилася 12-річному хлопчику, який дістав вибухові поранення.

"На місці продовжують роботу наші екстрені служби", - повідомили в ОВА.

За інформацією Ігоря Терехова, через російський удар у Шевченківському районі виникли пожежі, загорілися автомобілі, а також пошкоджено житлові будинки.

Як додали в ОВА, влучання зафіксували у проїжджу частину. Вибуховою хвилею пошкоджено скління прилеглої будівлі та припарковані автомобілі.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред