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Не лише Крим: названо три фактори, які можуть повалити режим Путіна

Юрій Берендій
7 липня 2026, 19:22
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Секретарка Форуму російської опозиції на підтримку України пояснила, які умови необхідні для краху кремлівського режиму.
Не лише Крим: названо три фактори, які можуть повалити режим Путіна
Названо три фактори, які можуть повалити режим Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Чому Крим важливий для Путіна
  • Що може прискорити його відхід

Втрата Криму може стати особистим ударом для Путіна, однак сама по собі не призведе до краху його влади. Для відходу диктатора потрібен збіг кількох факторів одночасно. Про це повідомила секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова в інтерв'ю Главреду.

"Крим для Кремля і особисто для Путіна дуже важливий, тому що саме Крим у його власній картині світу створював для нього ореол "збирача земель". Йому здавалося, що приєднання Криму ставить його мало не в один ряд з Катериною Великою та російськими імператорами. Тому особисто для нього це буде серйозним ударом", - зазначила Курносова.

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Вона допускає, що навіть після такого удару диктатор навряд чи ухвалить рішення покинути пост самостійно. За її словами, для цього необхідне одночасне поєднання кількох умов.

"Навряд чи після цього Путін сам вирішить піти. Будь-який диктатор, і Путін не виняток, сам ніколи не йде. Щоб він пішов, необхідний збіг цілої низки обставин", - наголосила експертка.

Дивіться відео, в якому Ольга Курносова розповіла про розкол путінської еліти, бунт російських військових і революційні сценарії, які можуть чекати на Росію:

Розкол еліт та невдоволення війною

Першою з таких умов Курносова називає розкол серед елітних груп, який, за її спостереженнями, посилюється не лише через ситуацію навколо Криму.

"Розкол еліт, безумовно, зараз відбувається, причому не тільки через ситуацію в Криму, а й через те, що багато хто спочатку не погоджувався з початком повномасштабного вторгнення. Зараз, коли ситуація погіршується, кількість представників еліти, які виступають проти продовження війни, зростає", - розповіла вона.За словами Курносової, і пересічні росіяни втомилися від війни та прагнуть її якнайшвидшого завершення.

Окрему увагу експертка звертає на настрої в армії, де невдоволення керівництвом дедалі відвертіше виявляється публічно.

"Ми бачили недавнє скандальне звернення одного з колишніх військових до президента, яке набрало понад десять мільйонів переглядів. Він прямо погрожує тим, що, якщо Путін не почує військових, вони розвернуть багнети й спрямують їх на Кремль", - розповіла Курносова.

Не лише Крим: названо три фактори, які можуть повалити режим Путіна
Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

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Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

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