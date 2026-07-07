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Українців попередили про можливі штрафи за кондиціонери: кого це стосується

Віталій Кірсанов
7 липня 2026, 15:16
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Власники кондиціонерів зобов’язані дотримуватися чинних правил благоустрою, які встановлюються органами місцевого самоврядування.
Українців попередили про можливі штрафи за кондиціонери
Українців попередили про можливі штрафи за кондиціонери / колаж: Главред, фото: ovik.com.ua

Коротко:

  • У Європі за стікання конденсату в громадські місця передбачені адміністративні санкції
  • Необхідно на етапі встановлення кондиціонера подбати про правильний відвід конденсату

В Україні власників кондиціонерів поки що не можуть оштрафувати лише за те, що конденсат із зовнішнього блоку стікає на тротуар, фасад будівлі або на перехожих. Відповідна законодавча ініціатива так і не була ухвалена Верховною Радою. Однак це не означає, що власники кондиціонерів повністю звільнені від відповідальності.

Хоча окремого загальнодержавного штрафу за подібні порушення наразі не існує, власники кондиціонерів зобов’язані дотримуватися чинних правил благоустрою, які встановлюються органами місцевого самоврядування. Якщо через неправильно встановлене обладнання буде заподіяно шкоду майну або здоров’ю інших людей, винуватця можуть зобов’язати компенсувати завдані збитки.

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У багатьох європейських країнах за стікання конденсату в громадські місця вже передбачені адміністративні санкції. В Україні це питання також намагалися врегулювати на законодавчому рівні. Зокрема, раніше у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 4619, який передбачав запровадження відповідальності за неналежний монтаж кондиціонерів.

Які зміни пропонувалися

Автори законопроекту пропонували запровадити адміністративну відповідальність для власників кондиціонерів, якщо конденсат із зовнішнього блоку потрапляв на фасади будівель, тротуари, проїжджу частину або створював незручності для перехожих. Документ також передбачав застосування штрафів за подібні порушення:

  • 1700 гривень – за перше порушення;
  • 3400 гривень – за повторне порушення протягом року.

Однак законопроект так і не був ухвалений, тому на сьогодні окремі штрафні санкції за стікання води з кондиціонерів в Україні не діють.

Хоча на даний момент спеціальної відповідальності за конденсат із кондиціонера в Україні немає, питання належного встановлення таких систем періодично піднімається. Причиною є численні скарги мешканців міст на воду, що стікає на балкони, фасади, тротуари або на перехожих.

Які правила діють зараз

Незважаючи на відсутність окремого штрафу на державному рівні, власникам кондиціонерів все ж варто враховувати місцеві правила благоустрою. Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати власні вимоги до монтажу зовнішніх блоків кондиціонерів та способів відведення конденсату. У разі порушення таких правил можуть застосовуватися заходи відповідальності, передбачені місцевими нормативними актами.

Крім того, якщо вода з кондиціонера призведе до пошкодження чужого майна або завдасть шкоди здоров’ю людини, власник обладнання може бути зобов’язаний відшкодувати збитки відповідно до норм цивільного законодавства. У низці європейських країн вимоги значно суворіші.

Наприклад, у Румунії законодавство забороняє скидати конденсат із зовнішніх блоків кондиціонерів на тротуари або дороги. Власники повинні організувати правильний відвід води, щоб вона не створювала незручностей пішоходам і не пошкоджувала міську інфраструктуру. За недотримання цих вимог місцева влада може накладати значні штрафи, які в перерахунку сягають близько 20 тисяч гривень.

На що варто звернути увагу власникам кондиціонерів Фахівці рекомендують ще на етапі встановлення кондиціонера подбати про правильний відвід конденсату. Зазначається, що це допоможе уникнути конфліктів із сусідами, скарг від перехожих та можливих претензій у разі пошкодження майна. Особливо це актуально для багатоквартирних будинків, де вода може потрапляти на нижні балкони, вікна або громадські місця.

Як правильно освіжитися в спеку

Раніше "Главред" писав про те, що простий фокус помітно охолодить будинок у спеку. З настанням літньої спеки багато хто шукає способи знизити температуру в будинку без зайвих витрат на електроенергію.

Літня спека змушує дедалі більше людей вмикати кондиціонери, проте багатьох хвилює питання, наскільки це позначається на рахунках за електроенергію. Виявляється, приблизну вартість охолодження приміщення можна розрахувати всього за кілька хвилин, якщо знати потужність пристрою та діючий тариф на електроенергію.

Також повідомлялося про те, що людей попередили, чому не можна відкривати вікна в спеку, навіть якщо душно. У розпал спеки така звичка може мати зворотний ефект.

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