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Росія вдарила по Одесі балістикою з касетною бойовою частиною: кількість жертв росте

Юрій Берендій
7 липня 2026, 21:15
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На Одещині зросла кількість жертв ракетного удару, міська влада повідомила про пошкодження інфраструктури.
Росія вдарила по Одесі балістикою з касетною бойовою частиною: кількість жертв росте
Ракетний удар по Одесі - кількість постраждалих зросла до шести / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Одеська ОВА

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ вдарила по Одещині касетною балістичною ракетою
  • Постраждали шестеро людей, один - у важкому стані
  • Пошкоджено виробниче підприємство та автомобілі

Російська армія вкотре завдала ракетного удару по цивільній Одещині, застосувавши балістичну ракету з касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки на території виробничого підприємства зайнялися будівля та автомобілі, за попередньою інформацією постраждали троє людей. Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

На місці удару тривають роботи з ліквідації наслідків, а рятувальні служби продовжують оцінювати масштаб пошкоджень.

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Згодом дані щодо постраждалих зросла.

"Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі збільшилася до шести. Одна людина перебуває у важкому стані, стан ще трьох - середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - повідомив Кіпер.

Про наслідки ворожої атаки також повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації.

За словами Сергія Лисака, внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждала міська інфраструктура, всі відповідні служби вже працюють на місцях.

Росія вдарила по Одесі балістикою з касетною бойовою частиною: кількість жертв росте
"Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко спрогнозував можливу нову атаку РФ вже найближчими днями. Він підкреслив, що атака може мати відмінний характер від попередніх ударів.

Він наголосив, що Україні не вистачає ракет ППО через затримки в передачі необхідних засобів від партнерів. Коваленко також повідомляв, що партнери утримують резерви ракет для власного захисту й це стримує постачання до України.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що ризик повторення масованого удару залишається значним через наявні запаси ворога. За наведеними даними розвідки, у РФ може бути до тисячі ракет різних типів, серед яких найбільшу частку становлять "Іскандери".

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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