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Чому ракети РФ все частіше б'ють по житлових будинках: названо тривожну причину

Юрій Берендій
7 липня 2026, 16:45
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Оглядач "Інформаційного спротиву" пояснив, чому ризик влучань по житлових будинках і надалі зростатиме.
Чому ракети РФ все частіше б'ють по житлових будинках: названо тривожну причину
Удари РФ по містах - чому багатоповерхівки під загрозою завжди / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, ДСНС Києва

Про що сказав Коваленко:

  • РФ поєднує удари по об'єктах із залякуванням населення
  • Ракети можуть відхилятися на десятки-сотні метрів
  • Приклад Дніпра показує байдужість Росії до жертв

Країна-агресорка Росія продовжує поєднувати удари по військових і критично важливих об'єктах із цілеспрямованим терором проти мирного населення України. При цьому відбувається погіршення технічних характеристик російських ракет, через що вони дедалі частіше відхиляються від цілей і влучають у житлові квартали. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

"Ризики будуть лише зростати. Росія, окрім завдань щодо ураження військово-промислових об'єктів, складів, логістичних вузлів, залізничної інфраструктури чи інших цілей, ставить перед собою й інше завдання - терор проти цивільного населення, який є невід'ємною частиною російських ударів. РФ завдає ударів по житлових будинках з метою залякування населення та чинення морально-психологічного тиску", - зазначив Коваленко.

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Чому падає точність російських ракет

Втім у поведінці російських військових є ще один чинник, який рідко публічно визнають, - технічний стан самого озброєння.

"Уже давно фіксується істотне погіршення характеристик російських ракет, насамперед їхньої точності. Навіть якщо росіяни вказують координати військового об'єкта або об'єкта критичної інфраструктури, ймовірність того, що ракета відхилиться від цілі на 50–100 метрів, дуже висока", - розповів оглядач.

За словами Коваленка, навіть коли Кремль справді цілиться у військовий чи промисловий об'єкт, шанси на точне влучання все одно знижуються, тож зростає ймовірність, що ракета зачепить сусідні багатоповерхівки.

"Росіяни чудово знають про цю проблему. Але їм байдуже, їх це не цікавить. Якщо ракета не влучить у підприємство, а влучить у багатоповерхівку, для росіян це теж результат", - наголосив Коваленко.

Приклад Дніпра: коли ракета не влучила у ціль

Оглядач навів конкретний приклад, який ілюструє цю закономірність.

"Так було, наприклад, у Дніпрі 14 січня 2023 року, коли ракета Х-22 влучила в 9-поверховий будинок на Набережній Перемоги й повністю зруйнувала один із під'їздів. Росія запустила по великому місту ракету, для якої підтверджене відхилення від цілі може становити до кілометра. Але росіянам було байдуже, куди вона влучить, - вони знають про проблеми своїх ракет і все одно продовжують їх застосовувати, бо для них вбивство українців - це теж результат", - додав Коваленко.

Чому ракети РФ все частіше б'ють по житлових будинках: названо тривожну причину
Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов підкреснив, що може повторити масований удар у зв'язку зі зміною тактики застосування дронів. За його оцінкою, в резерві противника може бути приблизно півтисячі ударних безпілотників, які використовувалися під час попередніх атак.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час останньої масованої атаки ППО не змогла перехопити балістичні ракети. Начальник управління комунікацій Повітряних сил зауважив, що нова масована атака може відбутися вже найближчим часом через дефіцит перехоплювачів. Ігнат уточнив, що саме балістичні ракети стали причиною більшості влучань у столиці і для їхнього перехоплення потрібні системи Patriot та їхні аналоги.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомив, що Росія комбінує дрони й ракети, а дефіцит ракет для Patriot створює тривожний сценарій. Він зазначив, що дефіцит ракет для Patriot ускладнює перехоплення балістики та захист критичної інфраструктури. Він також повідомив, що українські сили збивають приблизно 92-98 відсотків стандартних бензинових "Шахедів".

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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