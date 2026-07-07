Ентоні Гопкінс став невпізнанним: як виглядає актор

Популярний голлівудський актор у свої 88 років почав виглядати інакше.

https://glavred.net/stars/entoni-hopkins-stal-neuznavaemym-kak-vyglyadit-akter-10778735.html Посилання скопійоване

Сер Ентоні Гопкінс з'явився на фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/anthonyhopkins, ua.depositphotos.com

Коротко:

Як зараз виглядає Ентоні Гопкінс

Що він написав

Оскароносний британський актор, режисер, композитор і художник сер Ентоні Гопкінс змінився до невпізнання.

Актор, якому вже 88 років, поділився своїм свіжим фото на сторінці в Instagram.

відео дня

На фото - дуже худий актор обіймає молоду жінку. "Ми всі переможці", - написав він і додав емодзі у вигляді футбольного м’яча.

Ентоні Гопкінс став невпізнанним / Фото Instagram/anthonyhopkins

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше К'єлл Нільссон, який зіграв лорда Хумунгуса у фільмі "Божевільний Макс 2" і був схожий на терориста Путіна, як дві краплі води, помер.

Раніше також скандальна українська блогерка Таня Пренткович, яка потрапила в скандал, коли разом зі своїм чоловіком таємно виїхала на Мальдіви, а потім і зовсім втекла з ним жити до Португалії, потрапила в черговий скандал завдяки своєму недалекому висловлюванню.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ентоні Гопкінс Ентоні Хопкінс - британський та американський актор театру й кіно, кінорежисер, сценарист, продюсер і композитор. У 2003 році Ентоні Гопкінс отримав зірку на Голлівудській "Алеї слави", з 2008 року є членом Британської академії кіно та телевізійних мистецтв. Дворазовий лауреат премії "Оскар", спеціальної премії "Золотий глобус" за внесок у кінематограф, премій "Сатурн" та "Еммі", а також п’яти премій BAFTA.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред