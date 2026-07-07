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Ентоні Гопкінс став невпізнанним: як виглядає актор

Олена Кюпелі
7 липня 2026, 16:29
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Популярний голлівудський актор у свої 88 років почав виглядати інакше.
сер Ентоні Гопкінс
Сер Ентоні Гопкінс з'явився на фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/anthonyhopkins, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Як зараз виглядає Ентоні Гопкінс
  • Що він написав

Оскароносний британський актор, режисер, композитор і художник сер Ентоні Гопкінс змінився до невпізнання.

Актор, якому вже 88 років, поділився своїм свіжим фото на сторінці в Instagram.

відео дня

На фото - дуже худий актор обіймає молоду жінку. "Ми всі переможці", - написав він і додав емодзі у вигляді футбольного м’яча.

Ентоні Хопкінс став невпізнанним
Ентоні Гопкінс став невпізнанним / Фото Instagram/anthonyhopkins

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше К'єлл Нільссон, який зіграв лорда Хумунгуса у фільмі "Божевільний Макс 2" і був схожий на терориста Путіна, як дві краплі води, помер.

Раніше також скандальна українська блогерка Таня Пренткович, яка потрапила в скандал, коли разом зі своїм чоловіком таємно виїхала на Мальдіви, а потім і зовсім втекла з ним жити до Португалії, потрапила в черговий скандал завдяки своєму недалекому висловлюванню.

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Про особу: Ентоні Гопкінс

Ентоні Хопкінс - британський та американський актор театру й кіно, кінорежисер, сценарист, продюсер і композитор.

У 2003 році Ентоні Гопкінс отримав зірку на Голлівудській "Алеї слави", з 2008 року є членом Британської академії кіно та телевізійних мистецтв.

Дворазовий лауреат премії "Оскар", спеціальної премії "Золотий глобус" за внесок у кінематограф, премій "Сатурн" та "Еммі", а також п’яти премій BAFTA.

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