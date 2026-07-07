Ентоні Гопкінс став невпізнанним: як виглядає актор

Коротко:
- Як зараз виглядає Ентоні Гопкінс
- Що він написав
Оскароносний британський актор, режисер, композитор і художник сер Ентоні Гопкінс змінився до невпізнання.
Актор, якому вже 88 років, поділився своїм свіжим фото на сторінці в Instagram.
На фото - дуже худий актор обіймає молоду жінку. "Ми всі переможці", - написав він і додав емодзі у вигляді футбольного м’яча.
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Про особу: Ентоні Гопкінс
Ентоні Хопкінс - британський та американський актор театру й кіно, кінорежисер, сценарист, продюсер і композитор.
У 2003 році Ентоні Гопкінс отримав зірку на Голлівудській "Алеї слави", з 2008 року є членом Британської академії кіно та телевізійних мистецтв.
Дворазовий лауреат премії "Оскар", спеціальної премії "Золотий глобус" за внесок у кінематограф, премій "Сатурн" та "Еммі", а також п’яти премій BAFTA.
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