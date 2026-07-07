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Короля довели до межі: що зробив принц Гаррі

Олена Кюпелі
7 липня 2026, 17:25оновлено 7 липня, 21:58
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Джерело розповіло про те, як королю Чарльзу вичерпалося терпіння.
Король Чарльз ІІІ
Король Чарльз III розлютився на сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Коротко:

  • Що зробив Гаррі
  • Чому король не витримав

Терпіння короля Чарльза вичерпалося, і він замість Букінгемського палацу запропонував своєму молодшому синові Гаррі пожити в королівських апартаментах під час його візиту до Лондона.

Як пише The Daily Mail, за словами джерела, принц Гаррі проявляв "порушення порядку та неповагу" до його співробітників. Мається на увазі, що Гаррі кілька разів змінював рішення щодо проживання.

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Відомо, що Букінгемський палац наразі не зовсім готовий до прийому відвідувачів, не кажучи вже про таких високопоставлених осіб, як син глави палацу. Він, як і раніше, здебільшого перебуває на стадії будівництва (і залишатиметься таким до наступного року) та непридатний для прийому гостей.

Принц Гаррі під час інтерв’ю для BBC
Принц Гаррі під час інтерв’ю для ВВС / bbc.com

Проте королівський двір, як і раніше, був готовий підготувати кімнати для принца Гаррі до його прибуття до Великої Британії минулої ночі та змінити існуючий штат співробітників, щоб мати команду напоготові для виконання будь-якої його забаганки.

Але постійні зміни рішення вичерпали терпіння короля.

Після чергової відмови сина в суботу вранці Його Величність, знову відсторонивши персонал від роботи, всього через кілька годин отримав прохання запитати у "тата", чи може він все-таки зайняти кімнати.

І відповідь - яку було надано безпосередньо Гаррі - була категоричною: "Ні. Вибачте, але ви запізнилися".

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше К’єлл Нільссон, який зіграв лорда Хумунгуса у фільмі "Божевільний Макс 2" і був схожий на терориста Путіна, як дві краплі води, помер.

Раніше стало відомо, що оскароносний британський актор, режисер, композитор і художник сер Ентоні Гопкінс змінився до невпізнання.

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Про особу: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. З 2018 року одружений з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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