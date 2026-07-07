Короля довели до межі: що зробив принц Гаррі

Джерело розповіло про те, як королю Чарльзу вичерпалося терпіння.

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Король Чарльз III розлютився на сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Коротко:

Що зробив Гаррі

Чому король не витримав

Терпіння короля Чарльза вичерпалося, і він замість Букінгемського палацу запропонував своєму молодшому синові Гаррі пожити в королівських апартаментах під час його візиту до Лондона.

Як пише The Daily Mail, за словами джерела, принц Гаррі проявляв "порушення порядку та неповагу" до його співробітників. Мається на увазі, що Гаррі кілька разів змінював рішення щодо проживання.

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Відомо, що Букінгемський палац наразі не зовсім готовий до прийому відвідувачів, не кажучи вже про таких високопоставлених осіб, як син глави палацу. Він, як і раніше, здебільшого перебуває на стадії будівництва (і залишатиметься таким до наступного року) та непридатний для прийому гостей.

Принц Гаррі під час інтерв’ю для ВВС / bbc.com

Проте королівський двір, як і раніше, був готовий підготувати кімнати для принца Гаррі до його прибуття до Великої Британії минулої ночі та змінити існуючий штат співробітників, щоб мати команду напоготові для виконання будь-якої його забаганки.

Але постійні зміни рішення вичерпали терпіння короля.

Після чергової відмови сина в суботу вранці Його Величність, знову відсторонивши персонал від роботи, всього через кілька годин отримав прохання запитати у "тата", чи може він все-таки зайняти кімнати.

І відповідь - яку було надано безпосередньо Гаррі - була категоричною: "Ні. Вибачте, але ви запізнилися".

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