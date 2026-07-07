Війна змінилася назавжди: Зеленський назвав головну зброю України і звернувся до НАТО

Зеленський заявив, що Patriot не вистачає для захисту від ракет РФ, і попросив партнерів пришвидшити випуск протиракетних систем для Європи.

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Зеленський назвав головну зброю у війні і звернувся до НАТО / Колаж: Главред

Про що сказав Володимир Зеленський:

ЗСУ щомісяця знищують близько 30 тисяч окупантів переважно дронами

Україна підняла рівень збиття БпЛА Shahed до понад 90 відсотків

Країна обговорює з США ліцензії на власне виробництво Patriot

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Форумі оборонних індустрій НАТО заявив, що українські сили щомісяця знищують близько 30 тисяч російських військових, переважну частину з яких - за допомогою дронів. За його словами, характер сучасної війни змінився настільки кардинально, що це можна порівняти з появою кулеметів у Першу світову чи танкових армій у Другу.

Главред зібрав основні заяви президента Зеленського на Форумі оборонних індустрій НАТО.

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Скільки російських солдатів гине щомісяця

Зеленський почав свій виступ із подяки партнерам за увагу до українського оборонного сектору, який, за його оцінкою, став одним із найсильніших у Європі й пройшов перевірку в реальних бойових умовах. Далі він перейшов до конкретики: щомісячні втрати російської армії на фронті вимірюються десятками тисяч, і лише червень дав цифру, яка вражає навіть на тлі трьох з половиною років повномасштабної війни.

"Ми зараз щомісяця знищуємо близько 30 000 російських солдатів. Тільки уявіть собі такі масштаби. Лише в червні було знищено майже 28 000 російських солдатів, і ми маємо відеопідтвердження щодо кожного з них", - заявив президент під час виступу, який транслював Офіс президента України.

Зеленський підкреслив, що ці цифри - не привід для гордості, а демонстрація реальності, у якій опинилася Україна не з власної волі. Переважна більшість втрат ворога - результат роботи безпілотників, і саме цей факт президент назвав ключовим маркером того, як тепер виглядає бойові дії на суходолі.

Чому дрони стали головною зброєю у війні проти Росії

Зеленський провів історичну паралель, порівнявши нинішній етап війни з переломними моментами минулого століття. Він нагадав, що кулемети вирішили результат битв Першої світової, танкові армії змінили хід Другої світової, а ракети свого часу теж стали революцією у військовій справі - і саме в цьому ряду тепер стоять дрони.

"Сьогодні дрони та сама технологія ведення бою на відстані становлять революційну зміну в технології війни", - наголосив він.

Президент додав, що йдеться не лише про ураження живої сили ворога. Щодня безпілотники знищують величезну кількість російської техніки, логістичних вузлів та військових об’єктів, і саме ця складова, за словами Зеленського, стала основою для того, аби Україна взагалі витримувала тиск переважаючих сил противника упродовж такого тривалого часу.

Як українські морські дрони змінили ситуацію в Чорному морі

Окремий блок виступу президент присвятив морській компоненті війни. Він нагадав, що Україна проводить операцію із забезпечення безпеки в Чорному морі саме за допомогою морських безпілотних платформ, які початково створювалися виключно як ударна зброя проти кораблів російського флоту.

Однак, за словами Зеленського, функціонал цих апаратів давно вийшов за межі суто морських операцій.

"Наші морські дрони вже перетворилися на багатоцільові платформи, здатні завдавати ударів з моря по різних цілях на суші та в повітрі", - зазначив він.

Морський дрон Magura V5 / Інфографіка: Главред

Як Україна перехоплює атаки дронів "Шахед"

Далі президент перейшов до теми протиповітряної оборони, порівнявши масовані російські обстріли з ударами, які іранські сили завдавали по сусідніх країнах регіону. За його словами, ворог одночасно застосовує ударні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети, і масштаб цих атак постійно зростає.

Втім, українська сторона наростила спроможності перехоплення настільки, що жодна інша країна світу не мала досвіду відбиття повітряних атак у подібних масштабах.

"Ми підвищили рівень перехоплення російських дронів "Шахед" до понад 90 відсотків. Це означає, що щотижня знешкоджуються тисячі російських атакувальних дронів", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що йдеться про щоденну та щонічну роботу протиповітряної оборони, яка відбиває сотні атак дронів одночасно з тисячами перехоплень щотижня та щомісяця. Він також зауважив, що оборонний сектор країни продовжує нарощувати ці можливості навіть у розпалі повномасштабної війни, а рівень перехоплення крилатих ракет залишається високим завдяки розбудові протиповітряної оборони та підтримці партнерів.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому Зеленський вважає, що Україні місце в НАТО

Розповівши про масштаб оборонного потенціалу країни, президент поставив партнерам риторичне запитання про доцільність тримати Україну поза межами альянсу. Він наголосив, що логіка тут проста: якщо українці вже вміють воювати на такому рівні, ці можливості мають стати частиною колективної оборони НАТО.

"Ви справді вважаєте, що було б правильно залишити поза межами НАТО країну та народ із таким рівнем оборонного потенціалу?" - запитав Зеленський.

Він додав, що Україна та країни альянсу вже фактично сприймають одне одного як надійних партнерів, тому природним кроком стало б формальне об’єднання в єдиний безпековий простір. При цьому Зеленський нагадав про географічний фактор: Україна ще довго залишатиметься поруч із джерелом проблеми - Росією, а членство країни в НАТО, за його словами, означає для альянсу джерело надзвичайного оборонного потенціалу, а не тягар.

Які країни і коли стали членами НАТО / Інфографіка: Главред

Як Україна знищує нафтопереробні заводи Росії

Президент окремо зупинився на тому, як змінилася здатність України діяти на глибині російської території. За його словами, Москва десятиліттями покладалася на уявлення про власний стратегічний тил, недосяжний для ударів, де можна безпечно розміщувати військове виробництво.

Зеленський заявив, що ця перевага Росії більше не існує.

"Лише вчора українські дрони прорвали російську оборону й завдали удару по російському нафтопереробному заводу в Сибіру. І це не виняток. Це нова реальність. У Росії не залишилося жодного великого нафтопереробного заводу, який би не зазнав удару з боку України", - сказав він.

Президент також підкреслив принципову різницю в мотивації сторін конфлікту. Він наголосив, що на відміну від Путіна, Україна не веде цю війну заради геополітики чи задоволення - вона лише захищається від агресії, яку Росія принесла на її територію, вбиваючи людей і намагаючись знищити незалежність країни.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Що таке ініціатива Drone Deal і хто до неї приєднався

Зеленський заявив, що можливість завдавати такого тиску на ворога забезпечують сотні тисяч українців, зайнятих в оборонному секторі, та сотні компаній, що виробляють широкий спектр сучасної зброї. Саме завдяки цьому Україна, за його словами, сьогодні має найбільший і найсучасніший у світі потенціал у сфері безпілотної війни.

Цей потенціал держава пропонує партнерам у рамках ініціативи "Drone Deal". "Ініціатива "Drone Deal" - це не лише купівля дронів, а й спільне виробництво. Це прискорений доступ до засобів захисту критичної інфраструктури, протиповітряної оборони та, звісно, співпраці у сфері безпеки", - пояснив президент.

Він подякував усім лідерам, країнам і компаніям, які вже співпрацюють з Україною в оборонній сфері, окремо назвавши Європейський Союз, Туреччину, країни НАТО, а також Азербайджан і держави Перської затоки серед надійних партнерів.

Скільки систем Patriot потрібно Європі для захисту від ракет

Перейшовши до теми протиракетної оборони, Зеленський назвав захист від російських балістичних ракет останнім великим викликом, з яким Європі ще належить впоратися. Він нагадав, що подібне питання глобального значення вже проявило себе у війнах на Близькому Сході та в Перській затоці.

За словами президента, наявних потужностей виробництва систем Patriot просто недостатньо для задоволення зростаючого попиту на захист від балістичних ракет.

"Тим, хто захищає життя, потрібно більше "Patriot"", - наголосив він.

Зеленський розповів, що Україна вже обговорює з американськими партнерами питання ліцензій на виробництво Patriot на своїй території, і закликав присутніх підтримати ці зусилля.

"Partiot" / Інфографіка: Главред

Європі потрібна власна протиракетна оборона

Президент наголосив, що Європі терміново потрібні власні потужності для виробництва протиракетних систем і ракет до них, і робота в цьому напрямку вже триває. Він застеріг, що йдеться не про перспективу середини наступного десятиліття, а про нагальну потребу.

"І це не може чекати до 2030 року чи пізніше. Європі якомога швидше потрібні доступні за ціною протиракетні системи, що виробляються серійно. Насправді, саме сьогодні", - заявив Зеленський.

Він додав, що мова йде не про максимізацію прибутку урядів чи промисловості, а про забезпечення найміцнішого захисту для сотень мільйонів європейців, який потрібен зараз, а не через кілька років. За словами президента, робота над протиракетною коаліцією вже ведеться, і він розраховує на її вагомі результати.

Що Зеленський попросив у партнерів на саміті НАТО в Анкарі

Насамкінець президент звернувся до партнерів із конкретним проханням щодо пріоритетів на найближчий час. Він зазначив, що поки триває розбудова протиракетної коаліції, головним пріоритетом залишається отримання додаткових ракет протиповітряної оборони.

"Наразі це наш головний пріоритет. Усе інше ми здатні зробити самостійно. Але коли йдеться про протиповітряну оборону, нам потрібна рішучість наших партнерів", - сказав Зеленський.

"Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

Він закликав зробити посилення протиповітряної оборони одним із головних підсумків саміту в Анкарі.

"Будь ласка, нехай більша рішучість і більше рішень щодо протиповітряної оборони стануть одним із ключових результатів цього саміту НАТО в Анкарі. І я закликаю всіх вас та всіх наших партнерів по НАТО тісно співпрацювати з нами, з Україною, щоб розвивати сучасні оборонні можливості", - резюмував Зеленський.

Що відомо про дефіцит ракет-перехоплювачів в Україні - коментар експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Україна стикається із серйозними труднощами у перехопленні російських балістичних ракет через дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони. За його словами, про цю проблему неодноразово наголошував і президент України.

Експерт також зазначив, що міжнародні партнери повільно передають Україні необхідні протиракетні засоби. За його оцінкою, хоча такі ресурси у союзників є, вони утримують частину запасів для власної оборони, мотивуючи це ризиком можливого російського вторгнення до європейських країн.

"Однак, за моїми оцінками, таких запасів у них більше, ніж їм реально потрібно. Натомість для України ці ракети зараз набагато важливіші. Тим більше що саме Україна сьогодні стримує Росію від можливого нападу на країни Європи, що є головним елементом захисту європейців сьогодні", - вказав він.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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