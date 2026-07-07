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Росію знову допустили до міжнародного спорту: деталі скандального рішення МОК

Юрій Берендій
7 липня 2026, 18:26
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Виконавчий комітет пояснив рішення тим, що до складу Російського олімпійського комітету більше не входять організації з окупованих територій України.
Росію знову допустили до міжнародного спорту: деталі скандального рішення МОК
МОК скасував дискваліфікацію РФ - росіяни повертаються в спорт / Колаж: Главред, фото: olympic.org, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • МОК тимчасово скасував дискваліфікацію РОК
  • Рекомендації обмежувати росіян більше не діють
  • Спортсмени РФ мають пройти додаткове тестування

Міжнародний олімпійський комітет тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету (РОК), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Відтепер рекомендації обмежувати участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях більше не застосовуються. Про це повідомляє офіційний сайт МОК

Рішення ухвалила Комісія з правових питань МОК після аналізу, який показав, що до складу РОК більше не входять регіональні спортивні організації з територій, які перебувають під юрисдикцією Національного олімпійського комітету України. РОК також підтвердив, що не здійснює і не здійснюватиме жодної діяльності на цих територіях. Виконавчий комітет МОК заявив, що продовжить стежити за ситуацією і залишає за собою право вжити додаткових заходів у разі потреби.

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Приводом для перегляду став початок кваліфікаційного періоду до Олімпійських ігор LA28 та Зимових юнацьких ігор "Доломіті-Вальтелліна 2028". З огляду на необхідність рівного доступу до цих змагань, рекомендації МОК від лютого 2022-го та березня 2023 року щодо захисних заходів проти російських спортсменів і команд визнали такими, що більше не діють. Для білоруських спортсменів подібне рішення МОК ухвалив ще у травні 2026 року.

Умови повернення: тестування та критерії добору

Формальне зняття дискваліфікації не означає автоматичний допуск усіх без винятку. Олімпійська хартія висуває окрему вимогу до відбору росіян на Ігри.

"Відбір російських спортсменів [для участі в Олімпійських іграх, - ред.] ґрунтувався не лише на їхніх спортивних досягненнях, а й на їхній здатності слугувати взірцем для наслідування, який поважає, відстоює та просуває мирне суспільство через спорт", - йдеться в підпункті 2.1 до правил 27 та 28 Олімпійської хартії.

Окремий блок вимог стосується антидопінгового контролю. Через звинувачення на адресу Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) усі російські спортсмени, які повертаються до міжнародних змагань, повинні брати участь у національній антидопінговій програмі, делеговану Міжнародному агентству з тестування (ITA), а новачки - пройти багаторазове тестування ще до повернення. Міжнародні федерації самостійно встановлюють терміни такого тестування та узгоджують з ITA його обсяг. Якщо до 2028 року WADA все ще вважатиме РУСАДА такою, що не відповідає вимогам, МОК доручить ITA провести незалежне тестування всіх кваліфікованих російських спортсменів за тим самим підходом.

Позиція щодо війни в Україні залишається незмінною

У МОК наголошують, що зняття обмежень не є переглядом ставлення організації до збройної агресії Росії проти України.

"МОК зайняв дуже чітку позицію проти вторгнення, рішуче засудивши його. Ця позиція залишається незмінною", - йдеться в заяві організації.

МОК також нагадав про створений Фонд солідарності з Україною, який забезпечує українських спортсменів фінансовою й логістичною підтримкою - від організації поїздок до тренувальних баз, проживання та спорядження. Ця допомога, за словами МОК, сприяла успішній участі українських команд в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі та Зимових іграх 2026 року в Мілані-Кортіні.

Питання проведення заходів у Росії, запрошення російських посадовців чи демонстрації прапора чи гімну РФ на змаганнях залишили на розсуд кожної міжнародної федерації окремо. Сам МОК заходів у Росії проводити не буде і не запрошуватиме російських урядових чи державних посадовців на власні заходи.

Скандальні рішення МОК - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, МОК ухвалив рішення щодо участі юних спортсменів з РФ і Білорусі на міжнародних змаганнях. На зустрічі в Лозанні було підтверджено допуск під нацпрапорами для юних атлетів за умови належного статусу національних федерацій. Ці принципи мають застосовуватися, зокрема, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Дакарі.

Президентка МОК Кірсті Ковентрі виступала в контексті дискваліфікації українського спортсмена Владислава Гераскевича. За її словами було прийняте рішення, за яким спортсмену тимчасово дозволили залишитись на Олімпіаді без можливості участі у змаганнях. Гераскевича дискваліфікували напередодні старту змагань у його дисципліні.

Президент України Володимир Зеленський нагородив Владислава Гераскевича за громадянську позицію та патріотизм. В указі президента зазначено, що він нагороджений Орденом Свободи за відстоювання ідеалів свободи та демократичних цінностей. Відповідне рішення опубліковане на сайті Офісу президента України.

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Про джерело: Міжнародний олімпійський комітет (МОК)

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) - незалежна міжнародна неурядова неприбуткова організація, яка є найвищим керівним органом олімпійського руху. Комітет був заснований 23 червня 1894 року в Парижі з ініціативи П'єр де Кубертен, а його штаб-квартира розташована в Лозанна. Головною місією МОК є розвиток спорту та поширення олімпійських цінностей, сформульованих у концепції "Будувати кращий світ через спорт".

МОК відповідає за організацію та проведення літніх, зимових і юнацьких Олімпійських ігор, а також координує діяльність усіх учасників олімпійського руху, зокрема національних олімпійських комітетів, міжнародних спортивних федерацій, організаційних комітетів Ігор, спортсменів і комерційних партнерів. Діяльність організації регулюється Олімпійською хартією, яка визначає принципи функціонування олімпійського руху та проведення змагань.

Окрім організації Олімпійських ігор, МОК займається розвитком міжнародного спортивного співробітництва, боротьбою з допінгом, підтримкою спортсменів, просуванням гендерної рівності, сталого розвитку та захистом автономії спорту від політичного втручання. Організація також співпрацює з Організація Об'єднаних Націй та іншими міжнародними інституціями у сфері миру, освіти й гуманітарних ініціатив.

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