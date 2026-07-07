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Жінка, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва, мертва: затриманий зізнався СБУ

Руслана Заклінська
7 липня 2026, 14:39оновлено 7 липня, 15:31
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Слідство встановило, що до вбивства причетні колишній правоохоронець та діючий співробітник ГУР МОУ.
Жінка, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва, мертва: затриманий зізнався СБУ
СБУ підтвердила вбивство підозрюваної у замаху на Єрмолаєва / Колаж: Главред, фото: Інтерпол, скріншот з відео СБУ, Агентство з охорони навколишнього середовища

Коротко:

  • Знайдено тіло українки, підозрюваної в замаху на вбивство в Монако
  • Затримано двох фігурантів, один з них - співробітник ГУР МОУ
  • Виявлено підвал, схожий на кімнату тортур

В Україні виявили тіло Анастасії Березовської, яку підозрювали у замаху на олігарха Вадима Єрмолаєва в Монако. Один із затриманих зізнався у вбивстві жінки. Про це повідомили СБУ та Офіс генерального прокурора України.

Правоохоронні органи Князівства Монако підозрювали Анастасію Березовську у причетності до замаху на вбивство родини на території країни. Внаслідок цього нападу постраждали троє людей, серед яких була дитина.

відео дня

За цим фактом українські правоохоронці розпочали досудове розслідування 1 липня 2026 року. За даними слідства, Березовська прибула до України того ж дня. Після цього правоохоронці встановили коло її контактів та маршрути пересування.

Правоохоронці з'ясували, що після повернення жінка контактувала з родиною та двома чоловіками. Один із них - колишній співробітник правоохоронних органів, інший - чинний співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Правоохоронці з’ясували, що обидва чоловіки раніше здійснювали перекази на криптовалютні та банківські рахунки Березовської. Через це їх почали перевіряти на можливу причетність до замаху на вбивство у Монако.

Що розповів співробітник ГУР

Під час невідкладних слідчих дій діючий співробітник ГУР МОУ зізнався у вбивстві Березовської, вчиненому спільно з другим фігурантом.

Другий підозрюваний заявив, що жодних дій щодо контактів із Березовською, переказів коштів чи іншої взаємодії з нею він не узгоджував із керівництвом і діяв на власний розсуд. Обох чоловіків затримали за підозрою у вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Де знайшли тіло Березовської

Під час обшуку в оселі колишнього правоохоронця слідчі виявили підвальне приміщення, яке нагадувало кімнату тортур. Згодом, спираючись на показання одного зі співучасників, провели слідчий експеримент, у результаті якого знайшли тіло Березовської.

"Знайдено тіло Березовської А. з вогнепальними пораненнями в голову та пістолетні гільзи", - зазначили в СБУ.

Дивіться відео з кімнати тортур у підвалі у колишнього співробітника правоохоронних органів:

Жінка, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва, мертва: затриманий зізнався СБУ
Кімната тортур / Фото: скріншот

Наразі готується повідомлення про підозру, а слідство триває. Усю наявну інформацію українські правоохоронці вже передали слідчим органам Монако, з якими Офіс генерального прокурора підтримує тісну взаємодію у цій справі.

Українські правоохоронці передали всю наявну інформацію слідчим органам Князівства Монако. Офіс генерального прокурора України перебуває у взаємодії з правоохоронними структурами Монако.

Правоохоронці також встановлюють можливих замовників та інших осіб, які можуть бути причетними до замаху на вбивство родини. Досудове розслідування проводить Національна поліція України за оперативного супроводу контррозвідки СБУ та за сприяння начальника ГУР МОУ Олега Іващенка.

Вибух у Монако - новини за темою

Нагадаємо, раніше слідчі у Монако встановили перші обставини нападу на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Вони підтвердили, що вибух біля будинку українського олігарха в центрі Монако стався із застосуванням саморобного вибухового пристрою з уражаючими елементами.

Зазначимо, слідство підозрює українку у справі про напад на бізнесмена в Монако. Її оголосили в міжнародний розшук.

Як раніше повідомляв Главред, під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва. За даними ЗМІ, жінку застрелили та закопали.

Хто такий Вадим Єрмолаєв

Вадим Єрмолаєв - бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. За його участі були реалізовані такі відомі проєкти, як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma та "Призма".

За оцінкою українського Forbes, за рік до початку повномасштабного вторгнення Росії його статки становили близько 221 млн доларів. За словами самого Єрмолаєва, як повідомляло Громадське, у 2017 році він відмовився від українського громадянства та отримав громадянство Кіпру, пояснивши це прагненням мати міжнародний захист.

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження щодо Єрмолаєва персональних санкцій строком на 10 років.

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Про джерело: СБУ

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