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"Загроза з боку Росії": Шольц закликав Захід до масштабного виробництва зброї

Юлія Закрепа
12 лютого 2024, 22:53
Європейські партнери повинні забезпечити оборонну промисловість безпекою поставок на найближчі десятиліття.
'Загроза з боку Росії': Шольц закликав Захід до масштабного виробництва зброї
Шольц закликав Захід нарощувати озброєння / колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії закладання нового заводу з виробництва боєприпасів для оборонного концерну Rheinmetall, що Європа має перейти від мануфактури до великомасштабного виробництва зброї.

Зважаючи на загрозу з боку Росії, Шольц закликав до значного збільшення оборонного виробництва в Європі, аби вона могла успішно стримувати агресорів, передає ZDF

За словами Шольца, європейські партнери повинні об'єднати свої замовлення і забезпечити оборонну промисловість безпекою поставок на найближчі десятиліття.

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"Ми повинні відійти від мануфактури і перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання", - наголосив канцлер Німеччини.

За словами Шольца, агресивна війна Росії в Україні та відкрито сформульовані імперські амбіції російського диктатора Володимира Путіна є "головною загрозою для європейського мирного порядку".

"Якщо ви хочете миру, ви повинні успішно стримувати потенційних агресорів", - підсумував очільник уряду Німеччини.

Зазначається, що після завершення будівництва і запуску новий завод Rheinmetall в Унтерлюсі вироблятиме 200 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, зокрема і для України. За інформацією Rheinmetall, компанія інвестує в цей об'єкт 300 мільйонів євро.

Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц попередив Захід, що Україна скоро може зіткнутися із "серйозною проблемою". Деякі фінансові зобов'язання вже вичерпані, а інші необхідно продовжити. Україна може зіткнутися із серйозною нестачею зброї та боєприпасів.

Шольц зробив важливу заяву про війну в Україні. Канцлер заявив, що простого вирішення війни в Україні не слід очікувати. Крім того, не варто думати, що вторгнення РФ триває лише через відсутність переговорів між Москвою і Києвом.

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