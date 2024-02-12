'Загроза з боку Росії': Шольц закликав Захід до масштабного виробництва зброї

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії закладання нового заводу з виробництва боєприпасів для оборонного концерну Rheinmetall, що Європа має перейти від мануфактури до великомасштабного виробництва зброї.
Зважаючи на загрозу з боку Росії, Шольц закликав до значного збільшення оборонного виробництва в Європі, аби вона могла успішно стримувати агресорів, передає ZDF
За словами Шольца, європейські партнери повинні об'єднати свої замовлення і забезпечити оборонну промисловість безпекою поставок на найближчі десятиліття.
"Ми повинні відійти від мануфактури і перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання", - наголосив канцлер Німеччини.
За словами Шольца, агресивна війна Росії в Україні та відкрито сформульовані імперські амбіції російського диктатора Володимира Путіна є "головною загрозою для європейського мирного порядку".
"Якщо ви хочете миру, ви повинні успішно стримувати потенційних агресорів", - підсумував очільник уряду Німеччини.
Зазначається, що після завершення будівництва і запуску новий завод Rheinmetall в Унтерлюсі вироблятиме 200 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, зокрема і для України. За інформацією Rheinmetall, компанія інвестує в цей об'єкт 300 мільйонів євро.
Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц попередив Захід, що Україна скоро може зіткнутися із "серйозною проблемою". Деякі фінансові зобов'язання вже вичерпані, а інші необхідно продовжити. Україна може зіткнутися із серйозною нестачею зброї та боєприпасів.
Шольц зробив важливу заяву про війну в Україні. Канцлер заявив, що простого вирішення війни в Україні не слід очікувати. Крім того, не варто думати, що вторгнення РФ триває лише через відсутність переговорів між Москвою і Києвом.
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