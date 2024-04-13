ЗРК Patriot разом із ракетами: Берлін передасть Києву ще одну батарею ППО

Передача ЗРК із запасів Бундесверу розпочнеться негайно, заявили в Міноборони ФРН.

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Україна отримає ще одну систему ЗРК Patriot / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov/John Hamilton

Німеччина поставить Україні третю систему ППО ЗРК Patriot, заявили у федеральному міністерство оборони.

"У зв'язку з подальшим збільшенням російських авіаударів по Україні федеральний уряд ухвалив рішення про подальше посилення української ППО", - цитує повідомлення Міноборони ФРН N-TV.

Зазначається, що наразі Бундесвер надав Україні дві вогневі частини ЗРК Patriot, а постачання ще однієї системи стане можливим за рахунок повернень із планового ремонту.

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При цьому передача ЗРК із запасів Бундесверу почнеться негайно. "При цьому негайно будуть ініційовані всі необхідні заходи щодо прискореної заміни і нових закупівель", - додали в Міноборони ФРН.

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У свою чергу міністр оборони ФРН Борис Пісторіус наголосив, що, підтримуючи Україну, ФРН йде настільки далеко, наскільки може, щодо власної оперативної готовності.

"Російський терор проти українських міст та інфраструктури країни завдає невимовних страждань", - пояснює Пісторіус.

Глава Міноборони Німеччини додав, що російський терор ставить під загрозу енергопостачання населення і знищує "промислові об'єкти, важливі для оперативної готовності українських збройних сил".

Реакція президента Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський висловив подяку канцлеру ФРН Олафу Шольцу за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет в наявні системи ППО.

"Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній прояв підтримки України в критичний для нас час", - написав глава держави в Telegram.

Він також закликав усіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Посилення ППО України

Раніше повідомлялося про те, що Німеччина терміново шукатиме Patriot для України. Німеччина як глава коаліції з ППО ініціює аналіз усіх наявних не тільки у союзників, а й у світі батарей Patriot та інших систем ППО, розповів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна веде переговори про 2 батареї Patriot і одну Samp-T. Якби зараз країни, які мають ці системи, були б готові їх передати, то питання їхнього отримання зайняло б лише тижні, каже глава МЗС.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський висловився про дефіцит систем ППО. Він зазначив, що Україна поки що не має комплексного захисту неба від атак РФ і прокоментував ситуацію з поставками нових систем ППО.

/ Главред

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