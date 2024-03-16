ППО і боєприпаси для України: Кулеба розкрив подробиці переговорів зі США

Дмитро Кулеба висловив подяку США за нещодавній пакет військової допомоги Україні.

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Дмитро Кулеба провів переговори з Ентоні Блінкеном / Колаж фото УНІАН, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Ентоні Блінкеном і висловив подяку США за нещодавній пакет військової допомоги, який допоможе нашому народу протистояти російській агресії.

Кулеба наголосив на необхідності та терміновості продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти, включно з протиповітряною обороною та артилерійськими боєприпасами, йдеться в повідомленні МЗС у Telegram.

Дипломати обговорили подальші шляхи затвердження критично необхідного пакета підтримки України з боку США.

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"Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки в допомозі для просування, піддаючи всю Європу і демократичний світ ризику ще більшої війни. Останніми роками Україна неодноразово демонструвала, що за достатньої підтримки ми здатні перемагати Росію на полі бою. Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США в усьому світі і поставить під загрозу національну безпеку США", - підкреслив Кулеба.

Сторони також обмінялися думками щодо очікуваних результатів Вашингтонського саміту НАТО.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога США Україні

Нагадаємо, у Сенаті США в середині лютого проголосували допомогу Україні на суму понад 60 мільярдів доларів. Після цього документ був відправлений до нижньої палати - Палати представників. Там республіканці заблокували ініціативу під приводом відсутності вирішення проблеми із ситуацією на кордоні Мексики.

Як повідомлялося, Україні доведеться вирішувати, за які міста боротися, якщо не буде військової допомоги США, сказала представник Пентагону Сабріна Сінгх. У такому разі все залежить від ресурсів української держави.

США оголосили перший пакет допомоги Україні цього року: у Білому домі 12 березня заявили, що Києву нададуть підтримку на 300 мільйонів доларів. Україна отримає і ракети ATACMS дальністю 160 кілометрів.

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