Німеччина негайно шукатиме Patriot для України: Кулеба 'достукався' до союзників

Німеччина як голова коаліції з ППО ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й у світі батарей Patriot та інших систем ППО, розповів Дмитро Кулеба.

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Німеччина ініціювала терміновий пошук ППО для України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео twitter.com/DmytroKuleba, US Army

Німеччина ініціює пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для України. Країна шукатиме системи ППО не лише в союзників, а й у світі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після засідання ради Україна-НАТО в Брюсселі.

"Німеччина як голова коаліції протиповітряної оборони ініціює негайний аналіз усіх наявних не тільки у союзників, а й у світі систем батарей Patriot та інших систем ППО, і того, що можна зробити, які комбінації побудувати, щоб ці батареї були поставлені в Україну", - розповів міністр.

За словами Кулеби, він провів розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок на засіданні ради Україна-НАТО. Очільники МЗС країн обговорили питання протиповітряної оборони України.

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Кулеба зазначив, що під час зустрічі зосередився виключно на темі постачанні систем Patriot, хоча союзники планували обговорити довгострокові зобов'язання.

"Один із дуже досвідчених міністрів сказав, що це була найжорсткіша промова міністра закордонних справ, яку він чув у своєму житті. Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій – день народження НАТО, але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова. Ті міністри, які були в Україні і чули систему ППО, реагують інакше ніж ті, які не були й не чули, і бачили лише в новинах те, що відбувається", – сказав глава українського МЗС.

Міністр також наголосив, що чітко визначив і презентував своїм партнерам перелік систем ППО, які, на думку української сторони, доступні в країнах НАТО. Водночас Кулеба закликав не шукати "відмовок", а вирішити питання з постачанням цих систем.

"Я хочу підкреслити, що ми бачимо, що відбувається в Україні, і ми усвідомлюємо, що системи ППО необхідні зараз. Діти повинні бути у безпеці. Порти в Одесі повинні бути захищені. Після рішучого заклику українського міністра ми просимо Європу знову, щоб кожна держава почала перевірку, де є їхні ППО, аби їх надати Україні", - сказала Бербок.

Системи Patriot - Україна потребує засоби ППО

Нагадаємо, Україна наразі єдина країна, що щоденно обороняється від атак балістичними ракетами, тому "Патріоти" мають бути доставлені в країну якнайшвидше, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі з польським колегою Радославом Сікорським у Брюсселі.

Також для повного захисту Києва та інших обласних центрів від ракетних ударів потрібно щонайменше 50-60 установок Patriot і SAMP/Т. Генерал Микола Маломуж зазначив, що Україні потрібні комплексні засоби ППО, а не тільки Patriot.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський висловився про дефіцит систем ППО. Він зауважив, що Україна наразі не має комплексного захисту неба від атак РФ і прокоментував ситуацію з поставками нових систем ППО.

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