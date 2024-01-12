"Точно не вистачає Україні": Зеленський відверто висловився щодо дефіциту систем ППО

Поки рано говорити про комплексний захист держави, вважає Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський розповів про дефіцит систем ППО / Колаж: Главред, Фото: Facebook В.Зеленського, Вікіпедія

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не володіє комплексним захистом неба від атак РФ і прокоментував ситуацію з поставками Україні західними союзниками нових систем ППО.

Україні не вистачає засобів ППО для того, щоб збивати балістичні ракети. Про це він сказав в ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

"Що стосується систем ППО: тут рано говорити про те, що у нас є комплексний захист нашої держави. Не вистачає систем Patriot, не вистачає відповідних систем інших радіусів дії", - підкреслив глава держави.

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Він при цьому пояснив, що частина систем ППО вже доставляють в Україну, а частина з них ще знаходиться в дорозі. При цьому щодо інших поставок ще тривають переговори.

"Деталі розкривати не буду, але я згоден, що відповідних систем, які борються проти балістики особливо - їх точно не вистачає в Україні", - додав Зеленський.

Масовані удари РФ по Україні

Нагадаємо, вночі та вранці 8 січня РФ запустила крилаті ракети і дрони по Україні. У Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому, Кривому Розі були вибухи. РФ підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і чотири літаки МіГ-31.

Повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованим ракетним ударом. Там були вибухи. Під ворожий удар потрапив Торговий центр і більше двох десятків приватних будинків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару РФ по Україні 2 січня 92 людини отримали поранення. Відомо про чотирьох жертв російської атаки.

Масштабна атака агресора Росії на Україну 29 грудня призвела до жертв та часткових проблем зі світлом у деяких районах Київської, Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей. Ситуація в енергосистемі України в цілому залишалася контрольованою.

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