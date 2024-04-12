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Україна веде переговори про дві батареї Patriot і одну Samp-T: Кулеба заінтригував заявою

Альона Вороніна
12 квітня 2024, 22:10оновлено 12 квітня, 22:40
Якби зараз країни, які мають ці системи, були б готові їх передати, то питання їх отримання зайняло б всього тижні, каже голова МЗС.
ЗРК Patriot, Дмитро Кулеба
Україна веде переговори про дві батареї Patriot і одну Samp-T/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Україна станом на цей час веде перемовини щодо двох батарей зенітних ракетних комплексів Patriot та одного наземного зенітного ракетного комплексу Samp-T.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час ефіру телемарафону. У той же час він уточнив, що надання Україні батарей Patriot залежить від США, тому що це американська система.

"Всі батареї Patriot зрештою залежать від рішення США, бо це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Зараз йдуть активні переговори про 2 батареї Patriot та одну батарею SAMP-T", – сказав глава МЗС.

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Кулеба зазначив, що якби зараз у країн, які мають ці системи, була готовність їх передати, то їхнє отримання Україною було б питанням тижнів.

Скільки Україні потрібно систем Patriot

Військовий експерт Михайло Самусь в ефірі телемарафону зазначив, що для мінімального захисту території України нашій державі потрібно принаймні 25 систем Patriot.

"Президент називав 25 систем перед цим. Тобто це те, що мінімально може закрити українську територію. Україна – найбільша країна Європи за територією. Щоб прикрити системами Patriot, просто візьмемо циркуль. Радіус дії Patriot – 120-150 км. І скільки цих циркулів треба буде нанести на територію України, щоб хоча б основні об’єкти закрити? Дуже багато… Коли ми говоримо 25 систем – загалом можна, я думаю, мінімально якось прикрити. 7 систем – це нижче мінімуму, але це вже щось", – зазначив Самусь.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Україна веде переговори про дві батареї Patriot і одну Samp-T: Кулеба заінтригував заявою
Що відомо про ЗРК Patriot/ Главред

Військова допомога Україні

Раніше топ-генерал зробив гучну заяву про війну в Україні. Командувач Європейського командування США (EUCOM) генерал Крістофер Каволі зазначив, що без підтримки Україна може програти. Росія не планує згортати свою агресію та не має наміру зупинятися лише на Україні, розповів американський генерал Крістофер Каволі.

Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, коли у США схвалять пакет допомоги для України. Конгресмени продовжують активно обговорювати варіанти подальших дій, заявив спікер Палати представників.

Нагадаємо, США дозволили трьом країнам передати Україні 65 винищувачів F-16. Україна отримає запасні двигуни, тренажери, посібники, інструменти та різні матеріали для експлуатації та технічного обслуговування F-16.

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війна в Україні вторгнення Росії Дмитро Кулеба ЗРК Patriot SAMP-T
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