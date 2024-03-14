Артилерія, ППО і бронетехніка: Шольц і Зеленський провели важливу розмову

Німеччина планує закупити артилерійські снаряди для України, як це робитиме Чехія.

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Зеленський провів телефонну розмову із Шольцем / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Німеччина закупить артилерійські снаряди для України, приєднуючись до Чеської Республіки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Також президент сказав Шольцу про те, що українські військові мають потребу у бронетехніці, артилерії та ППО.

"Дякую очільнику уряду та німецькому народу за тривалу всебічну підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді. Обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю ... Обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу та локалізацію оборонного виробництва в Україні", - зазначив Зеленський. відео дня

Він додав, що Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Єврокомісією. Це є підставою для початку переговорів про вступ України в ЄС.

Передача Taurus Україні

8 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що офіційний Берлін поки що виключає можливість відправки своїх військ на територію України. Німеччина не стане партією війни, зокрема й тому вона не постачає Києву ракети Taurus.

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung заявив, що Лондон готовий до "угоди" з Німеччиною щодо далекобійних ракет. Зокрема, Велика Британія може відправити Україні Storm Shadow, а натомість отримати від Берліна Taurus.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала пропозицію Кемерона щодо обміну крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати далекобійне озброєння. За її словами, подібний обмін уже був щодо іншого обладнання. При цьому політик не уточнила, про яке озброєння йдеться.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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