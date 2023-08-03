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РФ бомбить Україну ракетами, які Київ передав Москві у 1999 році

Ангеліна Підвисоцька
3 серпня 2023, 23:53 оновлено 3 серпня, 23:59
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Кабмін передав Росії крилаті ракети в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.
ракета Х-55
РФ обстрілює Україну раніше українськими ракетами / Колаж: Главред, фото: Схеми

Росія цинічно обстрілює українські міста крилатими ракетами, які Київ передав Москві у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Докази цього опублікували журналісти "Схем".

Тоді Україна передала Кремлю ракети Х-55. Це підтверджує текст угоди та список номерів переданих ракет. Щонайменше 10 випущених ракет Х-55 раніше були українськими.

Зазначається, що угода про передачу ракет була підписана між урядом РФ за керівництва Путіна та Кабміном України на чолі з Валерієм Пустовойтенком. Окрім ракет Київ передав Москві ще й 8 бомбардувальників Ту-160 та три Ту95МС. Загалом РФ отримала від України 575 крилатих ракет.

відео дня
ракети Х-55
РФ обстрілює Україну раніше українськими ракетами / фото: Схеми

Тоді вартість літаків та ракет оцінили в 275 млн грн - саме така була сума боргу за газ.

Відомо те, що три таких ракети у січні, травні та квітні 2023 року збили сили ППО у Києві та області. Ще одна ракета Х-55 наприкінці 2022-го року вдарила по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді внаслідок обстрілу загинула жінка. Інша ракета вдарила по будинку на Київщині, внаслідок чого постраждала дитина.

ракети Х-55
РФ обстрілює Україну раніше українськими ракетами / фото: Схеми

Ракетний терор росіян

Нещодавно радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

Також повідомлялося, що РФ готує потужну атаку найближчим часом: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару. Так, прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що країна-агресорка може в черговий раз вдарити по портовій інфраструктурі України.

"Спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що вони готуються до наступних атак", - зазначила Гуменюк.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний терор росіян. Він наголосив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави заявив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".

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