У столиці РФ пролунали вибухи, дрони атакували бізнес-центр Москва-Сіті: що відомо

Один з дронів знову влучив у бізнес-центр. На 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

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У Москві та області пролунала серія вибухів / Колаж: Главред, фото: Telegram

У ніч на 1 серпня центр Москви вдруге за тиждень атакували безпілотники. Пролунала серія вибухів. Один з дронів знову влетів у вежу Москва-Сіті. Крім того, вибухи були чутні в підмосковних Одинцово та Кубинці.

Як пише Telegram-канал Shot, після вибуху біля Москви-Сіті піднявся дим, в будівлі вибито шибки.

За даними росЗМІ, на 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

відео дня

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив у Telegram атаку дронів.

"Кілька безпілотників при спробі прольоту в Москву були збиті засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в "Сіті", що і минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Екстрені служби працюють на місці події", - повідомив він.

Територію біля атакованої вежі небосхилу оточили. Уламки безпілотника, який влучив у вежу, спрямовані на вибухо-технічну експертизу.

Дивіться відео - У мережі з'явилися кадри, на яких зафіксовано момент влучання безпілотника в бізнес-центр:

У Москві прогриміли вибухи / скріншот

Telegram-канал Astra опублікував відео моменту вибуху в бізнес-центрі Москва-Сіті:

Момент вибуху в "Москва-Сіті" / скріншот

Звуки вибухів минулої ночі були чутні й в підмосковних населених пунктах Кубинка і Одинцово.

"Очевидці повідомляють про вибухи в небі над підмосковним містом Кубинкою. Попередньо, спрацювала система ППО. Інформації про руйнування на землі та постраждалих в даний момент немає. Було чутно щонайменше три вибухи", - повідомляє Shot.

У Міноборони РФ традиційно звинуватили Київ в атаці на Москву.

"Два українських БПЛА знищені в повітрі засобами ППО над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області. Ще один безпілотник був придушений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнав аварії на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті", - йдеться у повідомленні.

Атака дронів на Москву 30 липня

У ніч на 30 липня центр Москви - будівлю Москва-Сіті - атакували невідомі БПЛА, російська влада звинуватила Україну в ударі.

Відомо, що в 50-поверховій будівлі знаходяться одразу три російських міністерства - Міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій РФ, Мінекономрозвитку і Мінпромторг. Після вибуху перехожі виявили урядову документацію на вулицях.

Україна не взяла на себе відповідальність за атаку. Представник ПС Юрій Гнат лише зазначив, що росіяни "отримали те, чого хотіли".

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