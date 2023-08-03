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Москва особливо вразлива, там майже нема ППО - ГУР

Ангеліна Підвисоцька
3 серпня 2023, 22:50 оновлено 4 серпня, 00:03
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Російське воєнно-політичне керівництво концентрує основні сили ППО на окупованих українських територіях.
Андрей Юсов, взрыв в Москве
Москва дуже вразлива, там майже нема ППО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ТАСС

Москва може знову опинитися під ударом безпілотників. У РФ майже не залишилось систем ППО у тилу. Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР України Андрій Юсов.

Таким чином, Москва зараз є особливо вразливою.

"Можливо, вони дотримуються концепції двічі пораненого Кутузова, який колись сказав, що для того, щоб врятувати Росію, треба спалити Москву", - каже Юсов.

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Воєнно-політичне керівництво РФ розосереджує свої сили та засоби ППО й радіоелектронної боротьби і концентрує їх на окупованих українських територіях. Саме через це російська столиця вразлива, бо не перебуває під захистом.

"Бавовна" у Москві

Нагадаємо, що вночі 1 серпня, у столиці РФ пролунали вибухи, дрони атакували бізнес-центр Москва-Сіті. Один з дронів знову влучив у бізнес-центр. На 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

Відомо, що раніше Москву атакували дрони, прогримів вибух у 50-поверховій будівлі. Постраждалих нібито немає, пожежі не було. При цьому вежа "IQ-кварталу" в "Москва-Сіті" евакуйована після "бавовни".

У Зеленського прокоментували атаку по Москві. Подоляк зазначив, що Москва стрімко звикає до повноцінної війни, яка скоро перейде на територію Росії. За його словами, все, що буде відбуватися у Росії - це об'єктивний історичний процес.

Нещодавно видання WSJ заявило, що ЗСУ готуються до масової атаки на Москву. На столицю РФ можуть полетіти десятки дронів з різних напрямків і на різних висотах.

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