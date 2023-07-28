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"Йшов другий рік спецоперації": Москву атакував БПЛА, в РФ посміялися з Путіна

Андрій Ганчук
28 липня 2023, 10:12 оновлено 28 липня, 11:43
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Москву і Московську область невідомі безпілотники атакували вже втретє за місяць – росіяни продовжують говорити про так звані "червоні лінії".
Путін, Дрони Москва
У Росії після безпілотника, що впав у Москві, потролили Путіна, який казав: "Ми ще нічого не починали" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Telegram-канал Shot

У країні-агресорі Росії звинуватили Україну в спробі вдарити дроном по Москві вночі 28 липня. Жодних доказів або обґрунтувань звинувачень немає. Невідомий безпілотник було збито ППО російських окупантів у Троїцькому адміністративному окрузі, селищі Пташине.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі, якийсь "ворожий безпілотник" вночі 28 липня намагався вдарити по Москві і був збитий ППО. Постраждалих і руйнувань немає.

"Вночі була зроблена спроба атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами Міністерства оборони. Руйнувань і постраждалих немає", - сказав градоначальник.

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Також про атаку БПЛА відзвітували і у Міністерстві оборони окупантів РФ. Там звинуватили у всьому, мовляв, "київський режим".

"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом по об'єктах на території Московської області. Засобами ППО БПЛА знищено. В результаті припиненої терористичної атаки постраждалих і руйнувань немає", - написало окупаційне відомство.

"Орли позбивали"

Росіяни в соціальних мережах в істериці почали писати про те, що безпека жителів РФ під питанням, а атаки території агресора стали вже чимось буденним -про "червоні лінії" особливо навіть і не говорять.

Потролили і директора Кремля Володимира Путіна, "спецоперація" якого йде вже другий рік.

Деякі згадали і "бойових орлів", ескадрилью яких для боротьби з БПЛА пропонував створити один з депутатів Держдуми.

Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня / Скріншот соцмережі
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня / Скріншот соцмережі
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня / Скріншот соцмережі
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня / Скріншот соцмережі
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня / Скріншот соцмережі
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня / Скріншот соцмережі
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня / Скріншот соцмережі
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня
Реакція росіян на атаку дронами Москви 28 липня / Скріншот соцмережі

Де впав безпілотник у Москві

Автори Telegram-каналу Shot опублікували фотознімки уламків безпілотника, який було збито вночі в Троїцькому адміністративному окрузі. Дрон нібито "був знищений" о 03:30 за місцевим часом у селищі Птичне.

Руйнувань і постраждалих немає.

Також у РФ не знають, чи ніс БПЛА бойовий заряд.

Дивіться фото з місця падіння безпілотника в Москві:

Кадри безпілотника, що впав у Москві
Кадри безпілотника, що впав у Москві / Telegram-канал Shot
Кадри безпілотника, що впав у Москві
Кадри безпілотника, що впав у Москві / Telegram-канал Shot
Кадри безпілотника, що впав у Москві
Кадри безпілотника, що впав у Москві / Telegram-канал Shot

Атака Москви дронами 24 липня

Вранці 24 липня у різних районах міста Москви в РФ прогриміли вибухи. Столиця держави-окупанта була атакована невідомими БПЛА. Зафіксовані пошкодження будівлі поруч з Міноборони окупантів, ще один дрон потрапив в бізнес-центр.

У Шойгу звинуватили в атаці на Москву Україну. Окупанти сказали, що місто було атаковане "двома літальними апаратами".

За інформацією видання Українська правда, атака дронів на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР. Співрозмовник УП сказав, що всі БПЛА долетіли до цілей.

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БПЛА Володимир Путін новини Москви
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