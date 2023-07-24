Атака дронів на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР - ЗМІ

У ніч на 24 липня безпілотники атакували столицю країни-агресора РФ Москву. Нічна атака дронів була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України. Про це пише Українська правда з посиланням на джерело в секторі безпеки та оборони.
"Кооперація волонтерів і структури дає хороші результати, продовження буде", - сказав співрозмовник видання.
За його словами, всі запущені розвідкою дрони досягли Москви. Кількість безпілотників не уточнюється.
Вибухи в Москві 24 липня
Рано вранці в понеділок 24 липня у різних районах Москви пролунали гучні вибухи. Місто було атаковане безпілотниками.
Було пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.
У Міністерстві оборони Росії заявили, що в атаці дронів на Москву винна Україна. Місто було атаковане "двома літальними апаратами по об'єктах на території міста Москви".
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