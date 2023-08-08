Між Пекіном і Москвою ростуть розбіжності через війну в Україні - ISW

На саміті в Саудівській Аравії "стала очевидною незгода Китаю з Росією щодо врегулювання, спрямованого на припинення війни в Україні".

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Сама присутність Китаю на саміті в Джидді показує, що РФ стає все більш ізольованою / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Між Китаєм та Росією ймовірно зростають розбіжності в питанні війни в Україні. Відносини Пекіна та Москви не є "партнерством без обмежень", як того хоче Кремль. Про це свідчить інформація, яка є про саміт, що відбувся в Джидді (Саудівська Аравія) 5-6 серпня.

За інформацією ЗМІ, китайська делегація заявила про готовність взяти участь у наступній зустрічі в аналогічному форматі. Новий саміт, ймовірно, також не передбачатиме присутність країни-асгресора РФ. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни 7 серпня.

Деталей про те, як пройшли переговори в Джидді, не дуже багато. Аналітики ISW проаналізували статтю The Financial Times, автори якої заявили, що представники КНР були "конструктивні" та "прагнули показати, що [Китай] – це не Росія". Видання також процитувало одного європейського дипломата, який був на конференції. Він заявив, що "сама присутність Китаю показує, що РФ стає все більш ізольованою".

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У ISW вважають, що на саміті в Саудівській Аравії "стала очевидною незгода Китаю з Росією щодо будь-якого врегулювання, спрямованого на припинення війни в Україні".

Джерело з РФ стверджувало, що Кремль відкинув мирний план КНР щодо України, представлений у лютому 2023 року. Цей план китайські дипломати, ймовірно, знову представили на переговорах в Саудівській Аравії.

За словами цього джерела, деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва щодо мирного врегулювання війни.

Українська делегація на саміті в Джидді представила власну формулу миру, що складається з 10 пунктів. Звучали заклики до глобальної продовольчої безпеки, ядерної, екологічної безпеки, гуманітарної допомоги та звільнення ув'язнених.

Саміт в Саудівській Аравії

Україна, США, країни Євросоюзу, Велика Британія, Бразилія, Туреччина і ще десятки країн взяли участь у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни. Зустріч пройшла 5-6 серпня в Саудівській Аравії. Країни-агресора Росії на зустрічі не було.

Згідно із заявою глави Офісу президента Андрія Єрмака, на переговорах були присутні всі члени БРІКС, крім РФ (Бразилія, Індія, Китай і ПАР).

Зустріч завершилася після кількох годин дебатів і переговорів за зачиненими дверима. Європейські дипломатичні кола повідомили, що досягнуто згоди щодо центральних пунктів мирного вирішення, таких як "територіальна цілісність і суверенітет" України. Однак остаточної заяви за підсумками зустрічі не було. Про це писало видання Spiegel з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах.

При цьому Китай брав активну участь у переговорах у Джидді та відправив "позитивний" сигнал про проведення подібних зустрічей в майбутньому.

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи саміт в Саудівській Аравії, заявив, що зустріч у Джидді була "продуктивною".

"Саудівська Аравія була господинею цих переговорів, вони зробили це на прохання України", - сказав він.

При цьому, за словами Міллера, "Росія, очевидно, була проти цих переговорів", публічно "критикувала цю зустріч і критикувала сам факт, що ця зустріч відбулася".

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