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Журналіст спрогнозував, чи позбудеться Нетаньяху поста через війну в Ізраїлі

Дмитро Відоменко
14 жовтня 2023, 01:35
На думку Цві Зільбера, зараз ізраїльтяни об'єднуються перед лицем спільного ворога - і тому прем'єр Нетаньяху поки збереже свій пост.
Сільбер, нетаньяху
Як каже Цві Зільбер, Нетаньяху поки збереже свій пост / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і "Найкраще радіо"

В умовах нового витка ізраїльсько-палестинської війни навряд чи найближчим часом у відставку доведеться йти нинішньому уряду на чолі з Біньяміном Нітаньяху. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

"Я думаю, що деякі ізраїльтяни занадто поспішають. Я анітрохи не сумніваюся, що після закінчення війни, яким би результатом вона не закінчилася, будуть дострокові вибори, тому що будь-який уряд захоче повторно звернутися до народу за підтримкою і легітимністю. Швидше за все, днями буде оголошено про широкий коаліційний уряд на час війни, до якого увійдуть або всі, або майже всі опозиційні партії. Це буде уряд надзвичайного стану, який буде займатися тільки військовими і стратегічними питаннями. Це дасть Нетаньяху широку легітимацію і припинить розкол в суспільстві, тобто припинить всі ці протести, які тривали до сьогоднішнього дня з моменту появи уряду Нетаньяху", ‒ сказав він.

На думку Зільбера, зараз ізраїльтяни об'єднуються перед лицем спільного ворога.

"Я впевнений, що зараз не час для політичної партійної критики і для початку передвиборної кампанії на майбутнє – це не той момент. Але ми сьогодні бачимо єднання, абсолютно колосальний волонтерський дух. Те, що ми називаємо "прекрасний Ізраїль, який ми втратили". Коли, не чекаючи повісток в свої частини приходить на 60 тисяч резервістів більше, ніж потрібно. Потрібно було 300 тисяч, а набрали 360, тому що були черги, і люди без повісток приходили туди і вимагали, щоб їх взяли на війну захищати свою країну. Величезні потоки ізраїльтян з усього світу - ті, кого війна застала за кордоном і навіть ті, хто давно вже не резидент Ізраїлю – летять сюди для того, щоб воювати. Колишній прем'єр-міністр Нафталі Бенет, старший син Біньяміна Нетаньяху Авнер, міністри ізраїльського уряду наділи військову форму. У цьому сенсі ми ось той самий прекрасний Ізраїль, і ті, хто давно живуть в Ізраїлі, розуміють, про що я говорю. Ми бачимо взаємодопомогу - люди починають піклуватися один про одного, про своїх сусідів, забувши, що ще вчора ми не могли пройти спокійно повз людину з іншою думкою і починали негайно лаятися через політику. Був дійсно страшний розкол в суспільстві, і тільки війна може знову нас всіх об'єднати і нагадати, що у нас спільна доля, і що нам все одно треба буде жити разом в цій країні. Війна взагалі все робить чітким і гранично ясним – хто твій друг, хто твій ворог", ‒ сказав він.

Як каже Зільбер, з часів нацистського Голокосту не було такого дня, щоб за один день загинула тисяча ізраїльтян за добу.

"У ізраїльтян сьогодні дуже багато гніву і почуття відплати. Це, напевно, поганий Орієнтир, коли у тебе йде війна, але я просто бачу це в очах дуже багатьох людей. Занадто боляче, занадто несподівано, занадто підло був завданий цей удар. В історії Ізраїлю з часів Голокосту не було такого дня, коли б загинуло тисяча людей за один день. Цей день увійде в історію – в цей день будуть читати молитви і запалювати свічки. І о 6: 30 ранку суботи, коли почалися масовані ракетні обстріли, багато хто з нас вже за інерцією пішли в бомбосховища, не підозрюючи, що прокинулися в іншому світі. Інший Близький Схід, і я сподіваюся, що в кінці цієї війни (я не кажу про те, що таке перемога в наших умовах – це окрема розмова, адже газу ж нікуди не дінеться) ми знімемо з себе цю постійну терористичну загрозу, під назвою Сектор Газу", ‒ підсумував він.

Хто такий Цві Зільбер

Цві Зільбер - ізраїльський журналіст, есеїст і радіоведучий. Програмний директор радіостанції "Найкраще радіо"

Дивіться на відео інтерв'ю Цві Зільбера Главреду:

Напад терористів ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики завдали ударів по Центральній і південній частині країни з моря, повітря і суші. Бойовики провели свої атаки з Сектора Гази. За даними Єрусалиму, терористи випустили по ізраїльській території понад 2200 ракет.

Наступного дня, 8 жовтня, Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів.

Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Газу, заявили в Міноборони країни 10 жовтня. Як вважають у відомстві, війна може тривати кілька тижнів або місяців.

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Біньямін Нетаньяху Цві Зільбер
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