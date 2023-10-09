Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було - Нетаньяху

Ізраїль потужно атакує Сектор Газа, рівних якому за потужністю раніше не проводилося.

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Ізраїль переходить до масованої атаки / колаж: Главред, фото: соцмережі

Керівник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху повідомив, що Ізраїль здійснив перехід до вкрай масштабного маневру, що атакує, рівних якому за потужністю раніше не проводилося.

"Вони хотіли війни - вони її отримають", - зазначив Нетаньяху.

Політичний діяч звернув увагу на той факт, що найважливішим завданням підрозділів ізраїльських Збройних сил виявиться повна ліквідація кожної з цілей організації ХАМАС на території сектору Газа.

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