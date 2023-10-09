Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було - Нетаньяху

Ізраїль потужно атакує Сектор Газа, рівних якому за потужністю раніше не проводилося.
Керівник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху повідомив, що Ізраїль здійснив перехід до вкрай масштабного маневру, що атакує, рівних якому за потужністю раніше не проводилося.
"Вони хотіли війни - вони її отримають", - зазначив Нетаньяху.
Політичний діяч звернув увагу на той факт, що найважливішим завданням підрозділів ізраїльських Збройних сил виявиться повна ліквідація кожної з цілей організації ХАМАС на території сектору Газа.
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