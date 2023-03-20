Журналіст-опозиціонер спрогнозував, чи увірвуться ЗСУ з війною в Росію

Є варіант, каже Ігор Яковенко, що тиск українських військ, швидше за все, може спровокувати війну мафіозних кланів в Росії.

Ігор Яковенко / колаж фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Малоймовірно, що українські війська почнуть атаку на території, які входять до складу країни-агресора, Російської Федерації. Про це в інтерв'ю Главреду сказав російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

"Під словами "перенесення війни на територію" Росії можна розуміти дві принципово різні речі. У першому випадку під цим може розумітися наступ українських військ на РФ. У широкому сенсі сценарій або малоймовірний, або взагалі виключений. Не думаю, що у політичного і військового командування України виникнуть наміри спеціально провести вторгнення з метою захоплення будь-якої частини російської території", − сказав він.

Яковенко вважає, що набагато більш імовірний сценарій, при якому українські війська будуть входити виключно в прикордонні райони РФ і виключно за оперативною потребою.

відео дня

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

"Другий момент може мати на увазі бойові дії в прикордонних областях Росії, що абсолютно нормально. ЗСУ у прагненні витіснити російські окупаційні війська за межі України на російську територію можуть взяти участь у бойових діях, що передбачають захід до РФ. На війні чітко дотримуватися кордону і уникати географічних нюансів досить-таки складно", − сказав він.

Як каже Яковенко, швидше за все, є варіант, що тиск українських військ, може спровокувати війну мафіозних кланів в Росії.

У контексті перенесення війни на територію Росії можливий розвиток зовсім іншого сценарію. Окупаційні війська та інші збройні формування перетворять імперіалістичну на мафіозну війну на російській території. Тоді відбудеться перенесення війни в РФ без участі українських військ.

Розвал Росії

Як повідомляв Главред, глава Кремля Володимир Путін вперше заявив про загрозі розпаду РФ. Згідно з його прогнозом, тоді буде не "об'єднаний російський народ", а окремо московити, уральці та інші національності. Він поскаржився, що західний світ може прийняти Росію в сім'ю цивілізованих народів тільки по частинах.

Тим часом в Інституті вивчення війни вважають, що через невдачі російської окупаційної армії на полі бою офіційні особи РФ просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації.

Риторика диктатора Путіна зводиться до спроби звинуватити Україну і захід у загрозі існуванню РФ. Таким чином Путін хоче посіяти на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України і переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги.

Інші подібні новини: