Путін хоче звинуватити Україну та Захід у загрозі існуванню Росії - ISW

У Кремлі намагаються представити війну як таку, що має більш високі ставки для Росії та Заходу, ніж є насправді.

Володимир Путін / Фото pixabay.com

Через невдачі російської окупаційної армії на полі бою офіційні особи РФ просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації. Риторика диктатора Володимира Путіна зводиться до спроби звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що в інтерв'ю телеканалу "Росія-1" Путін сказав, що не знає, чи зможе "такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "зруйнувати Російську Федерацію і встановити контроль над її уламками".

Крім того, заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Захід у розпалюванні нинішньої ситуації в Україні з часів розпаду Радянського Союзу і зробив висновок, що "спокійна міць нашої великої країни й авторитет її партнерів є запорукою збереження майбутнього всього нашого світу".

відео дня

"Риторика Путіна і Медведєва є частиною інформаційної операції, яка представляє війну в Україні як екзистенціально важливу для подальшого виживання пострадянської Російської Федерації, що, ймовірно, є спробою представити війну як таку, що має більш високі ставки для Росії та Заходу, ніж є насправді", - йдеться у звіті.

Експерти припускають, що Путін сподівається створити інформаційні умови для звинувачення України та Заходу в тому, що вони загрожують існуванню Російської Федерації у відповідь на російські військові невдачі та підтримку Заходом українських перемог.

"Промова Путіна покликана підживлювати підтримку війни в Росії та розпалювати на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України та переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги", - зазначають фахівці.

Як повідомляв Главред, глава Кремля Володимир Путін вперше за роки війни РФ проти України заявив про загрозу розпаду країни-агресорки. Він поскаржився, що західний світ може прийняти Росію в сім'ю цивілізованих народів лише по частинах.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що для РФ нібито існує "загроза аж до кордонів Польщі", та її потрібно "відсунути".

Інші новини: