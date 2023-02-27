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Путін злякався розпаду Росії і назвав сценарій

27 лютого 2023, 04:45
Росія могла б стати частиною сім'ї цивілізованих країн, але тільки по частинах, зізнався її директор Володимир Путін, який розв'язав війну проти України.
Путін, Росія
Путін напав на Україну, але в загрозливому Росії розпаді нібито "винен Захід" / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Глава Кремля Володимир Путін вперше за роки війни агресора Росії проти України заявив про загрозу розпаду країни-агресора. Згідно з його прогнозом, тоді буде не, мовляв, не "об'єднаний російський народ", а окремо московити, уральці та інші національності. Він поскаржився, що західний світ може прийняти Росію до сім'ї цивілізованих народів тільки по частинах.

В інтерв'ю російським пропагандистам Росія-1 він звинуватив Захід у нібито намірі розвалити Росію. Причому сам Путін розвиток такого сценарію цілком припускає.

За його словами, тоді не буде жодного, мовляв, "об'єднаного російського народу". Будуть московити, уральці та інші самостійні народи.

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"Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками, може не зберегтися - будуть московити, уральці та інші", - зазначив Путін.

Також Володимир Путін поскаржився, що Захід, мовляв, "міг би прийняти країну (Росію) до сім'ї цивілізованих народів тільки по частинах".

Прогнози про розпад Росії

Російський опозиціонер Геннадій Гудков вважає, що агресор Росія програє війну проти України, після чого зіткнеться з територіальними претензіями з боку інших держав. Механізми псевдореферендумів, які запустила Москва, проти неї ж і обернуться.

На думку Гудкова, території можуть вимагати Японія, Китай і навіть Німеччина.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, що процес розпаду Росії може запуститися після того, як інші території почнуть розуміти – федеральний центр (Москва) більше не в змозі їх контролювати. За такого сценарію зупинити розвал РФ вже не вдасться.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що світу слід готуватися до розпаду країни-окупанта Росії.

За його словами, такі процеси будуть відбуватися незалежно від бажання західних політиків.

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Наступ Росії:

Володимир Путін війна Росії та України
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