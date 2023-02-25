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Розвал Росії: Тука назвав регіони, які можуть "відвалитися" першими

25 лютого 2023, 11:34
Росія не є чимось неймовірно потужним і міцним, впевнений Георгій Тука.
Георгій Тука
Георгій Тука / УНІАН

У РФ не варто розраховувати на "народну" революцію знизу, заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Я не покладаю особливих сподівань на народну революцію в Росії. На жаль, це забите стадо, що гордо називається "русским народом" та на колінах дякує Владіміру Владіміровічу, не спроможне на самоповагу та розуміння своєї ролі, у нього абсолютно відсутнє почуття гідності. Тому сподіватися, що це стадо здатне повстати, не варто. Ставку краще робити на ті групи людей, які називаються російською елітою", - заявив він під час чату в Главреді.

Експерт вважає, що в процесі розпаду Росії робити ставку в першу чергу на національні республіки – це помилка.

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"Бо, повірте, на Уралі, Далекому Сході, в Калінінградській області сепаратистські настрої не менші, ніж у Дагестані чи Татарстані. Зв’язок між цими регіонами з центром набагато слабший", — пояснив він.

Співрозмовник сказав, що в РФ національні республіки в переважній більшості є дотаційними і фінансово залежать від федерального центру, при цьому донорами федерального бюджету є Свердловська область, Далекий Схід, Сибір, причому тамтешні лідери не відчувають особливого захоплення і поваги до Москви.

"Якщо ці регіони не будуть першими, хто захоче жити самостійно, то вони точно не будуть останніми. І під час розробки сценаріїв та роботи з регіонами РФ задля розпаду цієї імперії не варто забувати про це", — упевнений він.

Екс-глава Луганської ВЦА нагадав, що на початку 90-х: "Губернатор Свердловської області Едуард Россель уже надрукував власні гроші, уже було проголошено Далекосхідну народну республіку, яка почала вести переговори з Москвою щодо своєї ймовірної участі в Російській Федерації. У Калінінграді понад 80% населення на той час хотіли себе бачити в складі Європейського Союзу".

"Тому точка зору про те, що Росія є чимось неймовірно потужним і міцним, і вона на віки вічні – це кремлівська теза, якій не можна підігравати. Всі імперії конають, сконає і Росія. А ми їй допоможемо в цьому", — додав Тука.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна РФ проти України стане початком розпаду Росії. РФ програє у розв'язаній проти України кривавій війні, наголосив він.

"Це не наша вина. Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це вина росіян, коли вони обрали (президентом — ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він (Путін — ред.) робив протягом 22 років, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, будуть тільки погіршувати їх ситуацію", — упевнений секретар РНБО.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що Росія не готова до застосування тактичної ядерної зброї.

"Ядерна зброя в будь-якій країні світу - це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично використовувати ядерну зброю? Теоретично - можуть, це тільки прискорить розпад РФ і вони це прекрасно знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", — сказав керівник української розвідки.

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