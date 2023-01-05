Розвал Росії відбудеться в 2024 році - військовий експерт

Коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, ми перейдемо в режим глухої оборони. Далі стоятиме завдання з примусу Росії до миру.

Військовий експерт Роман Світан розповів про перспективи завершення війни в Україні у 2023 році / УНІАН, скрін

Військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів про перспективи завершення війни в Україні у 2023 році та спрогнозував терміни розвалу Росії.

За його словами, в 2023 році у Збройних сил України будуть два стратегічних напрямки.

"Першый з них - вихід на узбережжя Азовського моря. Таким чином херсонсько-кримське угруповання російських військ буде відсічене від поставок з Росії, після чого послідує деокупація Запорізької та Херсонської областей, а також Криму. Ця операція проводитиметься вже за гарної погоди - коли вдарять справжні морози, тобто з кінця січня та впродовж зими", - сказав Світан в інтерв'ю Главреду.

Після виконання цього завдання, коли тил буде захищений, ЗСУ зможуть зайнятися донецьким угрупуванням.

"Для цього буде здійснено вихід з-під Сватового на Луганськ, а потім розсічення Донецької угруповання сил противника і відрізання його від російських поставок. Це означатиме вихід з-під Луганська на Краснодон в район Таганрога, а далі знищення Донецької угруповання. Найімовірніше, з цим ми впораємося до середини весни 2023 року", - вважає військовий експерт.

За прогнозом Світана, за кілька місяців ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, і лінія фронту буде проходити вже по сухопутному кордону України та Росії, а це близько 1000 км від Брянської до Ростовської області.

"На цьому етапі ми перейдемо в режим глухої оборони. Далі перед нами буде стояти завдання або вступу в НАТО, або отримання гарантій Альянсу з нерозповсюдження проблеми на інші території та примус Росії до миру", - сказав він.

Примус Російської Федерації до миру на цьому етапі буде відбуватися за допомогою санкційного тиску та припинення відносин з РФ до повного її розвалу.

"А розвал Росії, я думаю, відбудеться приблизно в 2024 році", - резюмував полковник запасу.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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