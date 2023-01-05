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Розвал Росії відбудеться в 2024 році - військовий експерт

5 січня 2023, 10:45
Коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, ми перейдемо в режим глухої оборони. Далі стоятиме завдання з примусу Росії до миру.
Росія, Прапор Росії, Роман Світан
Військовий експерт Роман Світан розповів про перспективи завершення війни в Україні у 2023 році / УНІАН, скрін

Військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів про перспективи завершення війни в Україні у 2023 році та спрогнозував терміни розвалу Росії.

За його словами, в 2023 році у Збройних сил України будуть два стратегічних напрямки.

"Першый з них - вихід на узбережжя Азовського моря. Таким чином херсонсько-кримське угруповання російських військ буде відсічене від поставок з Росії, після чого послідує деокупація Запорізької та Херсонської областей, а також Криму. Ця операція проводитиметься вже за гарної погоди - коли вдарять справжні морози, тобто з кінця січня та впродовж зими", - сказав Світан в інтерв'ю Главреду.

Після виконання цього завдання, коли тил буде захищений, ЗСУ зможуть зайнятися донецьким угрупуванням.

"Для цього буде здійснено вихід з-під Сватового на Луганськ, а потім розсічення Донецької угруповання сил противника і відрізання його від російських поставок. Це означатиме вихід з-під Луганська на Краснодон в район Таганрога, а далі знищення Донецької угруповання. Найімовірніше, з цим ми впораємося до середини весни 2023 року", - вважає військовий експерт.

За прогнозом Світана, за кілька місяців ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, і лінія фронту буде проходити вже по сухопутному кордону України та Росії, а це близько 1000 км від Брянської до Ростовської області.

"На цьому етапі ми перейдемо в режим глухої оборони. Далі перед нами буде стояти завдання або вступу в НАТО, або отримання гарантій Альянсу з нерозповсюдження проблеми на інші території та примус Росії до миру", - сказав він.

Примус Російської Федерації до миру на цьому етапі буде відбуватися за допомогою санкційного тиску та припинення відносин з РФ до повного її розвалу.

"А розвал Росії, я думаю, відбудеться приблизно в 2024 році", - резюмував полковник запасу.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Розвал Росії

Рада Безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору була представлена відповідна доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

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