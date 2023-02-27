"Розвал РФ нічого не змінить": обидва сценарії долі, яку пророкують Росії, абсурдні – Накі

Розвалиться Росія чи ні, це може не мати такого сильного впливу на безпеку світу, як майбутній політичний стан РФ чи її частин.

Розвал РФ нічого не змінить, вважає журналіст Майкл Накі/ E. Blaževič/LRT nuotr, ua.depositphotos.com

Щодо можливого розвалу країни-агресорки Росії зараз звучать кардинально різні думки. Останнім часом у цьому питанні сформувалося дві абсолютно різні позиції. Частина людей вважає, що розвал Росії дуже потрібний, частина – що цього ні в якому разі не можна допустити через низку небезпечних "побічних ефектів".

Проте питання розвалу Росії на окремі частини насправді не настільки важливе, як політична ситуація всередині країни-агресорки чи її частин у разі розпаду. Таку думку висловив російський блогер, журналіст Майкл Накі в інтерв'ю Главреду.

"Це – питання, яке дуже турбує багатьох. Але я, чесно кажучи, не розумію ступеня його тривожності. Поясню чому. Є дві крайні позиції. Одні кажуть, що дуже потрібен розвал Росії, тому що тоді вона не буде такою сильною і не становитиме загрози. Мені це не дуже зрозуміло з однієї простої причини: ось існував Радянський Союз, розвалився, з нього вийшли різні країни. І ось одна з країн колишнього СРСР, Росія, все одно залишилася загрозою", – зазначає Накі.

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За його словами, виходить, що найголовніше – це не площа держави чи кількість регіонів, які до неї входять. Адже навіть після розпаду СРСР нинішня Росія все одно намагається знову будувати Радянський Союз. Тому питання розвалу чи не розвалу РФ на сьогодні не є принциповим, вважає журналіст.

"Є і друга позиція – в жодному разі не можна допустити розвалу Росії. Але і відповідь на це мені абсолютно неочевидна. РФ – це клаптикова ковдра. Як говорив Євген Євтушенко: "По лоскутку, по лоскутку когда-то собирали мы Россию". І якщо є якесь бажання на самовизначення, обґрунтоване бажання і проти нього ніхто не заперечує (а після розвалу СРСР ми бачили парад суверенітетів і нічого страшного з точки зору міжусобних воєн і конфліктів тоді не відбулося)", – пояснив свою думку Накі.

За словами журналіста, йому ці дві позиції здаються не принциповими. Адже найголовніше питання не в території та її кількості, а в тому, які дії робляться.

"Тому політичний стан майбутньої держави Росія або сукупності різних країн здається більш принциповим питанням. Якщо вже ми зовсім йдемо в конкретику, то проблеми з ядерною зброєю значно важливіші", – зазначає він.

Можливість розпаду Росії

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спрогнозував, що країна-агресорка Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчим часом відбудеться розвал РФ і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що світу потрібно готуватися до розпаду країни-агресорки Росії, який буде відбуватися незалежно від їхнього бажання. Захід поки не розуміє, чим має завершитися війна в Україні. Також у західних країнах не розуміють, що робити з Росією.

У той же час дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначає, що у західних країнах ще немає повного розуміння того, як зробити країну-агресорку Росію безпечною для світу. Там розуміють, що потрібно зробити так, щоб РФ у майбутньому не загрожувала іншим державам, але ще не вирішили, як це зробити.

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