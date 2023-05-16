"Здоров'я йому в Білорусі ніхто не бажає": політик розповів про хворобу Лукашенка

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ймовірно серйозно хворий. Зараз його будуть доводити до ладу, не виключено використання двійників самопроголошеного президента Білорусі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів Білоруський політичний та громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.
"По ньому (Лукашенко, - ред.) видно, принаймні в ці дні, коли Лукашенко з'явився в Москві та Мінську, що він дуже хворий. Зараз, напевно, будуть доводит його до ладу. Я не виключаю, що можуть використовувати і двійників. Ми знаємо, що диктатори вважають, що наявність двійників – це приналежність до якогось класу панів. Видно, що Лукашенко, який набрав дуже велику вагу, раптом з'являється худеньким в хокейній формі на льоду, і намагається всім розповісти, що це він грає", - розповів Санніков.
Він додав, що "досить цікаво" спостерігати за Лукашенком та його двійниками, але це вже "трагіфарс".
"Тому що на кожну появу Лукашенка Інтернет, попри небезпеку, відгукується шквалом насмішок і мемів. Одне можу сказати - здоров'я йому в Білорусі ніхто не бажає", - зазначив Санніков.
Дивіться інтерв'ю Андрія Саннікова Главреду:
Лукашенко хворий - що відомо
9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня перемоги.
Лукашенку стало зле, його відвезли на електромобілі, а після білоруський диктатор швидко повернувся до Мінська.
Опозиційний політик Павло Латушко заявив, що вже кілька днів невідомо, де знаходиться Лукашенко і в якому він стані. За його словами, у Лукашенка – проблеми з ногами.
Проект ВЧК-ОГПУ повідомив у Telegram з посиланням на інформоване джерело, що останнім часом до Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали "професори" з Москви, зокрема з Центру ім. Бакулева.
"Судячи з "набору лікарів" у Лукашенка був якийсь збій, який викликав дуже серйозні захворювання ендокринної системи та кардіологічні захворювання. Чим був викликаний збій - невідомо", - йдеться у повідомленні.
У Держдумі РФ розкрили деталі про хвороби Лукашенка. Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін, заявив, що в хворобі білоруського диктатора "немає нічого страшного", мовляв, Лукашенко "просто потрібен відпочинок".
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