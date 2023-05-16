"Здоров'я йому в Білорусі ніхто не бажає": політик розповів про хворобу Лукашенка

Після того, як Лукашенко з'явився в Москві та Мінську, стало очевидно, що він дуже хворий. Зараз його, ймовірно, будуть доводити до ладу.

https://glavred.net/world/zdorovya-emu-v-belarusi-nikto-ne-zhelaet-politik-rasskazal-o-bolezni-lukashenko-10470397.html Посилання скопійоване

Андрій Санніков вважає, що Лукашенко хворий та буде зараз використовувати двійників / Колаж Главред, фото: скріншот

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ймовірно серйозно хворий. Зараз його будуть доводити до ладу, не виключено використання двійників самопроголошеного президента Білорусі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів Білоруський політичний та громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

"По ньому (Лукашенко, - ред.) видно, принаймні в ці дні, коли Лукашенко з'явився в Москві та Мінську, що він дуже хворий. Зараз, напевно, будуть доводит його до ладу. Я не виключаю, що можуть використовувати і двійників. Ми знаємо, що диктатори вважають, що наявність двійників – це приналежність до якогось класу панів. Видно, що Лукашенко, який набрав дуже велику вагу, раптом з'являється худеньким в хокейній формі на льоду, і намагається всім розповісти, що це він грає", - розповів Санніков.

Він додав, що "досить цікаво" спостерігати за Лукашенком та його двійниками, але це вже "трагіфарс".

відео дня

"Тому що на кожну появу Лукашенка Інтернет, попри небезпеку, відгукується шквалом насмішок і мемів. Одне можу сказати - здоров'я йому в Білорусі ніхто не бажає", - зазначив Санніков.

Дивіться інтерв'ю Андрія Саннікова Главреду:

Лукашенко хворий - що відомо

9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня перемоги.

Лукашенку стало зле, його відвезли на електромобілі, а після білоруський диктатор швидко повернувся до Мінська.

Опозиційний політик Павло Латушко заявив, що вже кілька днів невідомо, де знаходиться Лукашенко і в якому він стані. За його словами, у Лукашенка – проблеми з ногами.

Проект ВЧК-ОГПУ повідомив у Telegram з посиланням на інформоване джерело, що останнім часом до Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали "професори" з Москви, зокрема з Центру ім. Бакулева.

"Судячи з "набору лікарів" у Лукашенка був якийсь збій, який викликав дуже серйозні захворювання ендокринної системи та кардіологічні захворювання. Чим був викликаний збій - невідомо", - йдеться у повідомленні.

У Держдумі РФ розкрили деталі про хвороби Лукашенка. Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін, заявив, що в хворобі білоруського диктатора "немає нічого страшного", мовляв, Лукашенко "просто потрібен відпочинок".

Інші новини: