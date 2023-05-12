Лукашенко зник вже на два дні: опозиціонер розповів про проблеми зі здоров'ям у диктатора Білорусі

У самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка є проблеми з ногами і хребтом.

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Павло Латушко розповів про проблеми зі здоров'ям у Лукашенка / Колаж: Главред, фото: скріншот

Після появи білоруського диктатора Олександра Лукашенка на параді в Москві 9 травня посилилися чутки про те, що він серйозно хворий. Вигляд у самопроголошеного президента Білорусі був явно нездоровий - він не зміг пройти кілька сотень метрів до місця покладання квітів, а на його руці помітили бинт. Ексміністр культури Білорусі, опозиційний політик Павло Латушко заявив, що вже два дні невідомо, де знаходиться Лукашенко і в якому він стані.

"Ми всі змогли побачити, що у нього (Лукашенка, - ред.) дійсно проблеми зі здоров'ям. Сам факт того, що, виступаючи на площі в Мінську біля пам'ятника, він не промовив ні слова, а виступав міністр оборони Хренін, свідчить про те, що стан здоров'я у нього дуже поганий. Ми вперше за 29 років побачили, що на головному в його розумінні заході він не виступає публічно і не сказав навіть слова, проходячи до автомобіля", - сказав Латушко в інтерв'ю Radio NV.

За словами опозиціонера, у Лукашенка – проблеми з ногами. Про це свідчить і той факт, що він - єдиний з гостей Кремля, який не йшов з Путіним на Червону площу пішки. Лукашенко попросив охорону Путіна надати йому транспорт.

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"Ми знаємо, що у нього проблеми з ногами. Це точно. Проблеми з колінним суглобом, який потребує хірургічного втручання. Мабуть, ця проблема погіршується", - сказав опозиціонер.

Хто такий Павло Латушко Павло Латушко - білоруський державний, політичний та громадський діяч. Міністр культури Республіки Білорусь (2009-2012). Член Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи. Керівник Народного антикризового управління. Представник Об'єднаного перехідного кабінету з питань транзиту влади.

Також, за його словами, у Лукашенка - проблеми з хребтом.

"І ми бачили, коли Шойгу приїжджав до Мінська і Лукашенко лежав, розпластавшись на своєму дивані в кабінеті, не міг зігнутися, тому що йому вкололи блокатори", – каже Латушко.

При цьому він вважає неправдивими чутки про те, що Лукашенко заразився COVID-19 разом з грипом. Якби це було правдою, Путін не підпустив би його до себе на близьку відстань.

Лукашенко хворий - що відомо

9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня перемоги.

Лукашенку стало зле, його відвезли на електромобілі, а після білоруський диктатор швидко повернувся до Мінська.

Радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів, що здоров'я білоруського диктатора Олександра Лукашенка погане вже не перший рік. При цьому, чим саме він хворіє, невідомо. Будь-яка зміна в його здоров'ї - це державна таємниця.

Британське видання The Mirror писало, що Лукашенка могли отруїти, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

Telegram-канал Генерал СВР писав, що російський диктатор Володимир Путін на параді 9 травня в Москві зрозумів, що Олександр Лукашенко дійсно хворий, і тепер президент РФ побоюється того, що Білорусь вийде з-під впливу РФ у разі смерті свого самопроголошеного президента. Щоб виключити цей варіант, в Кремлі нібито знову розглядають сценарій поглинання Білорусі.

Дивіться відео Главреда про стан здоров'я Лукашенка:

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