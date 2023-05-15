Імовірність отруєння Лукашенка: білоруський опозиціонер пояснив план Кремля

Олександр Лукашенко приїжджає до Москви "по кожному свистку господаря", нагадав Андрій Санніков.

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Андрій Санніков розкрив підґрунтя стосунків Олександра Лукашенка і Володимира Путіна / сайт Кремля, скріншот

Хворобливий стан Олександра Лукашенка може свідчити про спробу його отруєння, заявив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

"Звичайно, його могли отруїти - ми ж знаємо, що Кремль цим активно займається. Могли і впустити з вікна, як у них теж часто відбувається. Всяке можливо, але в цьому випадку, думаю, природні причини, адже здоров'я у Лукашенка немає", — сказав він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим білоруський опозиціонер вважає, що усунення Лукашенка на даному етапі Кремлю не вигідно.

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"Лукашенко приїжджає до Москви за кожним свистком осподаря і розсипається в компліментах, це своєрідна терапія від побратима по злочинах. У будь-якому випадку, зникнення Лукашенка з природних або неприродних причин тягне за собою павукові бої як всередині Білорусі, так і ззовні. А під час війни Путіну потрібен цей плацдарм, і забезпечує його тільки Лукашенко. Адже саме він забезпечив напад Росії на Україну. І це залишається пріоритетом для Путіна - ми знаємо, що заяви про розміщення ядерної зброї теж підпорядковані інтересам Путіна, аж ніяк не білорусів. І Лукашенко не має жодного права робити подібні заяви від імені білоруської держави і білоруського народу після того, як були підписані і ратифіковані Будапештський меморандум і Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Тож не думаю, що Кремль на даному етапі в цьому зацікавлений. Але ситуація може розвиватися дуже стрімко", — додав Санніков.

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) - білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

Раніше ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресор РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Замість цього самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Журналісти The Mirror не виключали, що білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти - у той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

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