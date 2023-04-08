Путін отримав відповідь: НАТО проведе найбільші в історії блоку авіавчення біля кордонів Росії

Північноатлантичний альянс в рамках маневрів Air Defender 2023 перевірить можливість швидко розгортати і використовувати свої авіаційні сили.

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Air Defender 2023 стануть наймасштабнішими військовими авіавчаннями в історії НАТО / УНІАН

Країни Північноатлантичного альянсу в період з 12 по 23 червня проведуть найбільші авіаційні військові навчання Air Defender 2023 біля кордонів з країною-агресором Росія. Маневри за участю 22 країн відбудуться в Естонії, Латвії, Чехії та Німеччині. Будуть задіяні 220 бойових літаків 23 типів. У НАТО нагадали, що атака на одну з країн блоку – напад на весь Альянс.

Як повідомили в пресслужбі Національної гвардії США, найбільші авіаційні навчання проводитимуться під керівництвом ФРН. Під час маневрів акцент зроблять на оперативній і тактичній підготовці. Заходи проведуть у Чехії, Естонії, Німеччині та Латвії.

"Air Defender 2023 перевірять нашу здатність швидко розгортати і швидко використовувати авіацію сил НАТО. НАТО - це чисто оборонний альянс. Але якщо хтось нападе на одну країну, він нападе на всіх нас", - розповів генерал-лейтенант ВПС Сполучених Штатів Майкл Ло.

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Підкреслюється, що в маневрах візьмуть участь 22 країни-союзники. В рамках навчань застосують 220 літаків 23 типів. Air Defender 2023 стануть найбільшими навчаннями з розгортання Військово-повітряних сил з моменту заснування блоку НАТО в 1949 році.

Росія погрожує розміщенням ядерної зброї в Білорусі

Російський директор Володимир Путін 25 березня заявив, що Москва має намір розмістити на території Республіки Білорусь тактичну ядерну зброю. Мовляв, так країна-окупант Росія "захищається від НАТО".

Ядерні заряди залишаться під контролем РФ і не будуть передаватися Мінську.

Посол РФ в Білорусі Борис Гризлов заявив, що країна-агресорка, мовляв, "розмістить ядерну зброю в РБ до 1 липня".

Влада Росії зібралися "присунути озброєння" до кордонів країн НАТО.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Китай не дозволить Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. На думку чиновника, цей крок Путіна спрямований на шантаж Заходу. Кремль намагається організувати перемовини щодо завершення війни РФ проти України на своїх умовах.

Дивіться відео Главред - чому Лукашенко після розміщення ядерної зброї в Білорусі ризикує опинитися в глухому куті

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