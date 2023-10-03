"Воювати Росії нічим": Огризко оцінив ризик прямого протистояння РФ і НАТО

У РФ діє "ідеологія дикунства". І з цієї точки зору можна уявити собі якщо не напади на країни НАТО, то провокації.

https://glavred.net/world/voevat-rossii-nechem-ogryzko-ocenil-risk-pryamogo-protivostoyaniya-rf-i-nato-10505014.html Посилання скопійоване

Володимир Огризко оцінив ризики прямого протистояння РФ і НАТО / скріншот

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що Росія навряд чи вторгнеться в одну з країн НАТО, хоча виключати цього теж не можна.

"Воювати Росії нічим. І після того, що вона побачила в Україні, гарячих голів там стане менше. Але виключати цього також не можна, тому що цій країні постійно потрібні перемоги. Причому перемоги не в тому, щоб у людей був, вибачте, туалет в будинку, а в тому, щоб когось карати, когось звинувачувати, когось завойовувати", - сказав Огризко під час чату на Главреді.

За словами дипломата, в РФ діє "ідеологія дикунства". І з цієї точки зору можна уявити собі якщо не напади на країни НАТО, то провокації.

відео дня

"Однак я думаю, що до цього не дійде з однієї простої причини – українська армія, я в це щиро вірю, зламає хребет російській військовій машині, і на тому "друга героїчна армія світу" успішно завершить своє існування", - резюмував Огризко.

Як повідомляв Главред, раніше Володимир Огризко пояснив, чому Росія напала на Україну.

Загроза війни РФ з НАТО

У випадку прямої атаки на країни-члени НАТО військами РФ з території Білорусі, у Альянсу не буде іншої можливості, окрім як відповісти. Про це заявив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. Експерт пояснив, що якщо США відповідатимуть військовою силою, якісь країни допоможуть економічно або логістично.

Російський правозахисник, член правління Міжнародного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко також розповів, чи дійсно Кремль може задіяти план великої війни з НАТО.

НАТО готується до війни з РФ, вперше затверджено план оборони. Раніше НАТО не затверджувало план оборони, тому що не бачило зовнішньої загрози і ймовірності нападу на країни-члени Альянсу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.