УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Воювати Росії нічим": Огризко оцінив ризик прямого протистояння РФ і НАТО

Анна Ярославська
3 жовтня 2023, 01:35
У РФ діє "ідеологія дикунства". І з цієї точки зору можна уявити собі якщо не напади на країни НАТО, то провокації.
Володимир Путін, Володимир Огризко
Володимир Огризко оцінив ризики прямого протистояння РФ і НАТО / скріншот

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що Росія навряд чи вторгнеться в одну з країн НАТО, хоча виключати цього теж не можна.

"Воювати Росії нічим. І після того, що вона побачила в Україні, гарячих голів там стане менше. Але виключати цього також не можна, тому що цій країні постійно потрібні перемоги. Причому перемоги не в тому, щоб у людей був, вибачте, туалет в будинку, а в тому, щоб когось карати, когось звинувачувати, когось завойовувати", - сказав Огризко під час чату на Главреді.

За словами дипломата, в РФ діє "ідеологія дикунства". І з цієї точки зору можна уявити собі якщо не напади на країни НАТО, то провокації.

відео дня

"Однак я думаю, що до цього не дійде з однієї простої причини – українська армія, я в це щиро вірю, зламає хребет російській військовій машині, і на тому "друга героїчна армія світу" успішно завершить своє існування", - резюмував Огризко.

Як повідомляв Главред, раніше Володимир Огризко пояснив, чому Росія напала на Україну.

Загроза війни РФ з НАТО

У випадку прямої атаки на країни-члени НАТО військами РФ з території Білорусі, у Альянсу не буде іншої можливості, окрім як відповісти. Про це заявив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. Експерт пояснив, що якщо США відповідатимуть військовою силою, якісь країни допоможуть економічно або логістично.

Російський правозахисник, член правління Міжнародного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко також розповів, чи дійсно Кремль може задіяти план великої війни з НАТО.

НАТО готується до війни з РФ, вперше затверджено план оборони. Раніше НАТО не затверджувало план оборони, тому що не бачило зовнішньої загрози і ймовірності нападу на країни-члени Альянсу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні НАТО Володимир Огризко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Гороскоп на жовтень від Влада Росса: що принесуть два затемнення і підступний Плутон

Гороскоп на жовтень від Влада Росса: що принесуть два затемнення і підступний Плутон

11:49 Ексклюзиви
Вперше в історії: у Києві пройде унікальна Рада ЄС із закордонних справ

Вперше в історії: у Києві пройде унікальна Рада ЄС із закордонних справ

11:34 Україна
РФ готує масовані удари: українців попередили, чим планує бити ворог

РФ готує масовані удари: українців попередили, чим планує бити ворог

10:41 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:26

Лише 5% людей за 11 секунд можуть помітити соняшник, що ховається серед бджіл

12:24

Більшість людей не знайдуть метелика на дереві: хитра головоломка для найуважніших

12:05

"Пиріг" з 3 інгредієнтів вбере весь бруд зі сковороди: як його приготувати

12:02

В Україну йде похолодання та дощі: синоптик назвав точні дати

11:59

Андрію Данилку - 50: топ-7 несподіваних та маловідомих фактів про артиста

Росія взяла курс на ядерні випробування, Захід прикидається страусом - ГончарРосія взяла курс на ядерні випробування, Захід прикидається страусом - Гончар
11:49

Гороскоп на жовтень від Влада Росса: що принесуть два затемнення і підступний ПлутонЕксклюзив

11:41

Чому небо блакитне: просте шкільне питання змусило українців червонітиВідео

11:38

Що означає слово "ровер" і чи можна його вживати: Авраменко пояснив важливі нюансиВідео

11:34

Вперше в історії: у Києві пройде унікальна Рада ЄС із закордонних справ

Реклама
11:04

Місячний календар на 3 жовтня: супутник попереджає про небезпеку в грошових справах і здоров'ї

11:01

Уоллес закликав Зеленського мобілізувати більше молоді

10:42

Важливіше, ніж ви думаєте: навіщо потрібно дзеркало в ліфті

10:41

РФ готує масовані удари: українців попередили, чим планує бити ворог

10:37

Дрони атакували в російському Смоленську авіазавод, де виготовляли ракети Х-59Відео

10:04

Гороскоп Таро на жовтень 2023: Терезам - хвороба, Стрільцям - свято, Скорпіонам - ясністьВідео

09:36

РФ намагається повернути втрачені позиції: стягнула резерви та кинула їх на штурм

09:31

Фінансовий гороскоп на тиждень з 2 по 8 жовтня: кого завалить грошима

09:28

Окупанти атакували Харків: були влучання ворожих ракет С-300 за межами міста

09:18

Іменини 3 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:15

У матері – осколкові поранення, постраждали 2 дітей: РФ обстріляла будинок в ХерсоніФото

Реклама
08:37

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 жовтня: Ракам - економити, Скорпіонам - уникати конфліктів

08:37

Ілон Маск опублікував цинічний мем із Зеленським і влип у новий скандал

08:21

РФ вночі вдарила по Україні: є влучання, пошкоджена лікарня і критична інфраструктура

08:09

Найдешевший рецепт з усіх можливих: готуємо запечені яблука з медом і корицею за 30 хвилин

07:58

"За помилки доводиться платити": Огризко пояснив, чому РФ напала на Україну

07:15

На війні в Україні загинув естонський доброволець з позивним "Стінгер"

06:43

Знову може стати серйозною загрозою для ЗСУ: в ISW розкрили деталі відродження ПВК "Вагнера"

06:12

Чому американці голосують за Трампа?Погляд

05:00

Що потрібно покласти в кишеню 3 жовтня, щоб захиститися від проблем: прикмети дня

02:18

Не періть так куртки: помилки, які зіпсують речі

01:30

Режим Путіна знесуть: ексглава МЗС розкрив несподіваний сценарій заколоту у РФВідео

00:28

"Німеччина потягнеться до росіян": Польща застерігає Зеленського від союзу з німцями

01 жовтня, неділя
23:20

Війна затягнеться, якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря: тривожний прогноз експерта

22:46

Операція "Бариня" : у ГУР розповіли про долю завербованого російського офіцера

22:05

Єфросиніна згадала зворушливу історію про те, як її чоловік пішов у ЗСУ

21:50

Куля застрягла біля серця: дивовижна історія порятунку українського військового

21:31

Чи можна молитися без натільного хрестика: прості відповіді здивують навіть скептиків

21:29

Голос країни-13 - 5 випуск: підсумки першої частини вокальних батлівВідео

20:36

"Це вільні вибори": в ЄС відреагували на перемогу антиукраїнської партії в Словаччині

20:22

Ми не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана - Байден

Реклама
19:58

ЗСУ можуть отримати далекобійні ракети від чотирьох країн: Огризко розкрив стратегіюВідео

19:33

"Ми маємо великі проблеми": "друг Путіна" і переможець виборів у Словаччині хоче припинити допомогу Україні

19:17

Вдарить +8: "бабине літо" закінчується, в Україну вривається похолодання

18:56

Настя Каменських дала концерт у Києві: Потап не з'явився

18:18

"Можна сказати, при Вас здохну, дон": зірка "Кварталу 95" зробив іскрометну пародію на Кадирова і ПутінаВідео

18:15

Бої лоб в лоб: під Бахмутом розгортаються ключові події - ЗСУ

17:42

Не їдуть: дипломат пояснив, чому Німеччина передала партію неробочих Leopard

17:40

Гроші від США Україні надходити не перестануть, є ще запаси допомоги - МЗС

17:38

Є кілька причин: як розвінчатися після розлучення

16:49

"Я запараноїв": онук Пугачової злякався, що його хочуть убити в США

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти