Захарова відзначилася новою безглуздою заявою: боїться військ НАТО в Україні

Росія намагається виставити країни НАТО "окупантами", зокрема Францію.

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Захарова намагалася відповісти Макрону / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео МЗС РФ, прес-служба НАТО

Пресаташе МЗС Росії Марія Захарова, яка неодноразово потрапляла у міжнародні скандали, відзначилася новою безглуздою заявою. Тепер представниця міністерства країни-агресорки стверджує, що НАТО бажає "окупувати" Україну.

У своєму виступі в середу, 13 березня, Захарова прокоментувала пропозицію Макрона ввести в Україну війська країн Заходу в разі повторного наступу Росії на Київ або спробу захоплення Одеси.

В уяві самої Захарової країни НАТО нібито почали "ділити" Україну. Спікерка МЗС РФ одразу ж почала собі суперечити, заявивши, що нібито тому Альянс не хоче приймати Україну до свого складу.

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"Вони готові окупувати Україну, вони готові її поділити", - проістерила Захарова, зазначивши, що українців і громадян Європи почали до цього "готувати".

Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тож вона підтримувала дії та політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує в міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а в пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

Війська НАТО в Україні

Ще в лютому французький лідер Еммануель Макрон зробив заяву з приводу розміщення в Україні військ НАТО . У розмові із союзниками він наголосив, що Захід "зробить усе необхідне, щоб Росія не виграла цю війну".

Потім Макрон уточнив, що Франція готова ввести в Україну війська, якщо Росія ще раз піде на Київ або Одесу. Французьких парламентаріїв також занепокоїли слова президента про те, що у допомозі Україні "більше не існує жодних червоних ліній".

Ідею Макрона вже підтримала Польща . Зокрема, глава МЗС країни Радослав Сікорський зазначив, що подібний випадок в історії вже мав місце під час Корейської війни в 1950-1953 роках. Тоді коаліція держав вирушила на допомогу країні за рішенням Ради безпеки ООН.

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