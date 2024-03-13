Нові варіанти для звільнення: які права роботодавцям хочуть дати в Кабміні

В Україні хочуть значно спростити можливість звільнення співробітників.

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Які права роботодавцям у Кабміні хочуть дати в плані звільнення? / колаж Главред, фото УНІАН і Kadrovik

В Україні чиновники бажають значно спростити можливість звільнення співробітників. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватєль". У проєкті нового Кодексу законів про працю роботодавець повинен отримати право звільняти співробітників за власним бажанням.

Річ у тім, кажуть чиновники, що чинний КЗпП значно ускладнює можливість звільнення співробітника. Якщо законних причин для звільнення немає, але роботодавець наважився на такий крок, співробітник може через суд поновитися на роботі після вимушеної відсутності, а потім відсудити свою зарплату за весь період.

Серед причин звільнення - мобілізація, поява в нетверезому стані, цькування на робочому місці, прогули тощо. У новому проєкті пропонують дати роботодавцю можливість звільняти працівника фактично без причини - тобто звільняти співробітника можна буде "з причини економічного, технологічного, структурного або аналогічного характеру".

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Що таке КЗпП України? Кодекс законів про працю України (КЗпП України) - комплекс документів, що регулюють трудові відносини працівників, правові засади та гарантії здійснення громадянами права розпоряджатися своїми здібностями до праці в Україні, повідомляє "Вікіпедія".

Потрібно буде дотриматися лише двох умов - співробітнику потрібно буде повідомити про звільнення за 2 місяці або виплатити йому компенсацію в подвійному розмірі заробітку за кожний день зменшення терміну попередження (тобто можна одразу виплатити чотири середні зарплати і звільнити за одну добу).

Якщо ж робітника звільняють у зв'язку з бойовими діями (наприклад, ракета зруйнувала робоче приміщення, знищила обладнання тощо), то попереджати його про звільнення потрібно за місяць.

Виплата пенсій в Україні

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, залежно від віку та стажу роботи. Наприклад, пенсіонери віком 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на картку, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така сама ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить по пенсію.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні планується індексація пенсій на 13%. Однак не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або вийшов на пенсію нещодавно.

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