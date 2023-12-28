Кім Чен Ин готується до війни: з ким зібрався воювати диктатор КНДР

Пхеньян збирається розширити стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними країнами".

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Кім Чен Ин готується до війни - Reuters / Фото: kcna

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав Збройним силам своєї країни, військовій промисловості й сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентними конфронтаційними кроками з боку США. Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Свою заяву Кім Чен Ин озвучив під час зустрічі керівної партії, говорячи про напрямки політики на 2024 рік.

За його словами, Пхеньян нібито розширить стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними країнами".

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"Він (Кім Чен Ин, - ред.) поставив бойові завдання для Народної армії та промисловості боєприпасів, ядерної зброї та секторів цивільної оборони для подальшого прискорення підготовки до війни", — йдеться у повідомленні.

Reuters нагадує, що Північна Корея розширює зв'язки з Росією. Вашингтон звинувачує Пхеньян у постачанні військового обладнання Москві для використання проти України, в той час як Росія надає технічну підтримку, щоб допомогти Північній Кореї розширити свій військовий потенціал.

Як повідомляв Главред, аналітики зафіксували різке зростання числа вантажних перевезень з території Північної Кореї в Росію. Активність їхньго пересування зросла після зустрічі глави КНДР Кім Чен Ина з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним. Ймовірно, Пхеньян відправляє Москві зброю та боєприпаси.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, чим небезпечний союз Росії та КНДР для України і для світу в цілому.

"Союз Кім Чен Ина і Путіна небезпечний тим, що це два безумця. Особливо Кім Чен Ин - він більш відірваний, ніж Путін. Згадайте махання "ядерною дубиною", пуски ракет і все інше. Хоча Путін теж далеко не пішов і намагається запускати ті ж "Сармати", загрожує ядерним апокаліпсисом тощо. Тож, цих двох хлопців потрібно тримати під контролем", - вважає Жданов.

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