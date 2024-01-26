Диктатор КНДР Кім Чен Ин може атакувати Південну Корею найближчими місяцями - NYT

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин "натхненний" співпрацею з країною-агресором Росією і перейшов до більш жорсткої риторики щодо Південної Кореї.

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Світу потрібно серйозно ставитися до жорсткої риторики Кім Чен Ина на адресу Південної Кореї - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

"Натхненний" співпрацею з країною-окупантом диктатор КНДР Кім Чен Ин після посилення ворожої риторики найближчими місяцями може перейти до військових провокацій проти Південної Кореї. Ознак того, що Пхеньян готується до великої війни проти Сеула, поки що немає.

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що, згідно з припущеннями США, найближчими місяцями Ин може піти на військові провокації проти Південної Кореї. Його жорстка риторика, на думку американських чиновників - частина схеми провокацій, і до таких заяв слід ставитися серйозно.

Чи готова КНДР до великої війни з Південною Кореєю

У США поки що не спостерігають "неминучого ризику повномасштабної війни на Корейському півострові" і наголошують на тому, що Пхеньян міг би завдавати таких ударів, які не призвели б одразу до ескалації конфлікту.

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На підтвердження такої позиції американці навели приклад обстрілу південнокорейського острова Йопхендо 2010 року, коли КНДР і Південна Корея обмінялися артилерійськими ударами. Загинули декілька людей, цивільні та військові особи, але обстріли було припинено.

Сьогодні Пхеньян може бути налаштований агресивніше, про що свідчать серія запусків крилатих ракет, випробування нових озброєнь і відмова від мирного возз'єднання з Південною Кореєю. До того ж Ина "надихає" посилення співпраці з агресором Росією.

Утім, у Штатах поки що не бачать ознак підготовки КНДР до великої війни з Південною Кореєю. Одна з таких ознак - передача РФ артилерійських боєприпасів і балістичних ракет.

На думку одного з високопоставлених чиновників США, північнокорейський лідер накопичував би ракети і боєприпаси, якби планував велику військову операцію.

Відносини КНДР і Південної Кореї

На початку січня в Південній Кореї повідомили, що війська КНДР випустили понад 200 снарядів біля спірного морського кордону. Збитків не було. Проте військові закликали жителів острова біля кордону Енпхендо евакуюватися в більш безпечні райони. У 2020 острів уже обстрілювався північнокорейськими військами. Тоді загинули 4 людини.

6 січня південнокорейські ЗМІ заявили, що КНДР випустила 60 снарядів артилерії біля Енпхендо. Південна Корея закликала режим Кім Чен Ина припинити обстріли.

Північна Корея готова воювати з Південною, але вагається, вважають журналісти Bloomberg. На думку американців, Кім Чен Ин не розв'язує великої війни, оскільки його країна переживає економічне піднесення, пов'язане в основному з продажем боєприпасів та інших озброєнь агресору Росії.

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