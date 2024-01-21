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"Ситуація була б катастрофічною": Кім Чен Ин "врятував" Путіна в Україні - ГУР

Андрій Ганчук
21 січня 2024, 22:41
Агресор Росія раніше завжди вважала приниженням звертатися за військовою допомогою до таких країн, як Північна Корея, зазначив начальник ГУР Кирило Буданов.
Путін, Володимир Путін, КНДР, Кім Чен Ин
Без боєприпасів від КНДР ситуація для Росії була б катастрофічною - Буданов / Колаж Главред, фото скріншот з відео

Північна Корея стала найбільшим постачальником озброєнь для Росії. Раніше Москва вважала принизливим просити зброю у таких країн, проте тепер отримала від Пхеньяна значну кількість боєприпасів, що дозволило їй уникнути катастрофічної ситуації. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю Financial Times він розповів про те, Росія отримала від КНДР "значну кількість" артилерійських боєприпасів, і це "дозволило РФ трохи видихнути"

За його словами, "без допомоги Північної Кореї "ситуація була б катастрофічною" для російських окупантів. Раніше Москва вважала приниженням звернення за зброєю до таких країн.

відео дня

"Це завжди вважалося нижче їхньої гідності, це приниження", - підкреслив Кирило Буданов.

Снаряди КНДР для Росії

КНДР передала Путіну мільйон снарядів, сказав 13 грудня минулого року президент Володимир Зеленський. За його словами, диктатури озброюють Москву швидше, ніж демократії допомагають Києву. Це проблема, яку потрібно вирішувати.

Війська РФ отримують балістичні ракети від КНДР, написали журналісти Wall Street Journal на початку січня. Також Пхеньян поставляє Москві і пускові установки.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький сказав, що Північна Корея восени могла поставити Росії близько мільйона снарядів. Йдеться про снаряди калібру 122 і 152 мм.

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