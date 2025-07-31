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Чому РФ ігнорує ультиматум Трампа: ЗМІ пояснили, що стоїть за впертістю Путіна

Руслан Іваненко
31 липня 2025, 20:05
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Військовий експерт Бреммер пояснює, чому Путін не припинить агресію попри величезні втрати Росії.
Трамп, Путин
Президент Трамп вимагає негайного завершення війни в Україні на початку серпня, скорочуючи строк ультиматуму Росії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Читайте в матеріалі:

  • Чому ультиматум Трампа навряд чи зупинить Путіна
  • Які фактори, на думку експерта, змушують Путіна продовжувати війну
  • Чи може впевненість Путіна бути його черговою стратегічною помилкою

Президент США Дональд Трамп значно скоротив термін ультиматуму Росії, вимагаючи завершення війни в Україні вже на початку серпня. Проте, на думку оглядача з міжнародних справ і головного редактора журналу Time Яна Бреммера, ця остання заява навряд чи вплине на плани Володимира Путіна.

Оцінка ситуації від Яна Бреммера

Бреммер наголошує, що незважаючи на величезні економічні та людські втрати, які Росія зазнала через агресію проти України, Путін і далі вважає себе переможцем у довгостроковій перспективі.

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"У найближчі місяці російські війська, ймовірно, отримають достатньо нових територій на сході України. Удари безпілотників та ракет по українських містах та інфраструктурі продовжуватимуться, оскільки Київ не знайшов способу їх зупинити. Цього достатньо, щоб переконати президента Росії залишитися в грі", — зазначає експерт.

Сумніви щодо впливу ультиматуму

Водночас Бреммер сумнівається, що Трамп має достатньо важелів впливу на Москву, особливо враховуючи невеликий обсяг торгівлі між США і Росією. Також він не вірить у реальність введення вторинних санкцій проти покупців російської нафти, оскільки це може призвести до конфлікту з Китаєм та Індією, з якими США прагнуть укласти масштабні торговельні угоди.

Можливі стратегічні помилки Путіна

"Є ще одна можлива причина, чому Путін може продовжити цю дедалі дорожчу війну на виснаження. Можливо, його впевненість у [необхідності] продовження війни — це ще один пункт у списку його стратегічних помилок, що постійно зростає", — пише Бреммер, припускаючи, що Путін може не усвідомлювати масштаби втрат Росії у цій війні.

Ультиматум Трампа і оцінка військового експерта

Раніше в інтерв’ю для Главреду військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосив Росії 50-денний ультиматум.

За цей період ворожі війська можуть захопити близько 200 квадратних кілометрів української території.За словами Жданова, окупаційна армія вже досягла показників, за якими щомісяця просувається на 130-140 квадратних кілометрів.

Водночас експерт звернув увагу на те, що ворог почав нести більші втрати живої сили: якщо взимку за кожен кілометр гинули близько 31 росіянина, то нині цей показник зріс до 45 загиблих на кілометр.

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

Крім того, президент США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну 50 днів, перш ніж Білий дім розгляне нові санкції проти Росії.

Нагадаємо що, Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп озвучив новий дедлайн для Кремля — 10 днів, аби досягти домовленості щодо припинення війни. Про це він повідомив під час розмови з пресою, аудіозапис якої оприлюднено на сайті Білого дому.

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Про джерело: Time

Time - американський щотижневий журнал та інформаційний портал. Штаб-квартира видання розташована в Нью-Йорку. Також у Time є підрозділи в Європі, Латинській Америці, Гонконзі та Австралії.

Тime є ядром WarnerMedia - найбільшого у світі холдингу в галузі ЗМІ та шоу-бізнесу.

Також журнал Time відомий тим, що в останньому грудневому номері називає "людину року". Номінація присуджується людям з 1927 року, а першим її удостоївся льотчик Чарльз Ліндберг, який став першим в історії, кому вдалося самотужки перелетіти Атлантику, пише Вікіпедія.

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