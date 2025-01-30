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Нібито планував держпереворот: Словаччина депортує українця

Віталій Кірсанов
30 січня 2025, 18:58
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За словами міністра внутрішніх справ Словаччини, ще дев'ятьом особам планують заборонити в'їзд до країни.
Словаччина
Українець нібито планував повалити Фіцо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Коротко:

  • У Словаччині хочуть, щоб депортованого українця відправили в армію
  • Словацька влада не розкриває особу українця
  • В українському МЗС прокоментували депортацію

У Словаччині на тлі великих антиурядових протестів місцева поліція заявила про намір депортувати громадянина України через нібито загрозу державного перевороту. Про це пише видання Dennik N із посиланням на президента поліції Яну Машкарову.

"Наразі одна особа перебуває у відділенні прикордонної іноземної поліції, де здійснюється адміністративне видворення", - заявила Машкарова і запевнила, що депортація має відбутися "якнайшвидше".

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Комітет з військових питань і безпеки парламенту Словаччини мав обговорити звіт спецслужб про нібито підготовку державного перевороту, але засідання не відбулося. Голова комітету Ріхард Глюк, який представляє правлячу партію Smer, заявив, що депортація в Україну буде для затриманого "найбільшим покаранням".

"Тому що я припускаю, що його затримають і відправлять в армію", - заявив він.

За словами міністра внутрішніх справ Словаччини Матуша Ештока, ще дев'ятьом особам планують заборонити в'їзд до країни і загалом до Шенгенської зони.

При цьому словацька влада не розкриває особу людини, яку депортують. У словацькій опозиції теж не знають, про кого йдеться, і взагалі сумніваються, що державний переворот справді готувався.

"Так само, як була сфабрикована інформація про підготовку Майдану, так само може бути сфабрикована інформація про людину, яку збираються вислати, незалежно від того, чи була вона в чомусь задіяна", - заявив опозиційний депутат Юрай Крупа.

В українському МЗС повідомили "Інтерфакс-Україна", що відомству відомо про затримання у Словаччині за звинуваченням у "загрозі національної безпеки" громадянина України 1966 року народження.

Посольство України в Словаччині встановило зв'язок із затриманим та його рідними, консули надають необхідну підтримку громадянинові України, який також має приватного адвоката, додали в міністерстві.

"Наполягаємо на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України. Посольство України у Словацькій Республіці вже звернулося до компетентних органів Словаччини для з'ясування підстав для затримання", – поінформували у відомстві.

У МЗС України додали, що українські дипломати тримають справу на особливому контролі.

Напружені відносини між Києвом і Фіцо - останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливість блокування всієї допомоги Україні від Європейського Союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу через українську територію.

Згодом президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в соцмережах відреагував на заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо можливого блокування допомоги Україні від ЄС. Зеленський нагадав, що нещодавно колишній президент США Дональд Трамп ухвалив рішення, яке відкриває можливість значного збільшення експорту американського скрапленого природного газу (LNG) до Європи.

Як писав Главред, Міністерство закордонних справ України жорстко відповіло на хамські заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У МЗС України розцінюють ці чергові абсурдні заяви зі Словаччини як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави і лідерів. У МЗС порекомендували прем'єр-міністру Словаччини подивитися не за кордон, а в дзеркало.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словацьк. Роберт Фіко; народився 15 вересня 1964 року, Топольчане, Чехословаччина) - словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Вчетверте обіймає посаду прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс-соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини та Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс-соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95% голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити відправлення військової допомоги Україні в російсько-українській війні та розпочати мирні переговори.

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новини Словаччини протести держпереворот Роберт Фіцо
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