Росіяни пішли на штурм у Херсонській області: командир розказав деталі

Російські окупанти намагалися наступати поблизу Антонівського мосту.

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РФ пішли в наступ біля Антонівського мосту / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Вікіпедія

Російські окупанти пішли у наступ поблизу Антонівського мосту у Херсонській області. Про це заявив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Водночас ворогу не вдалося досягнути успіхів. Військовий розповідає, що росіяни наштовхнулися на свої ж вибухові пристрої.

" Росіяни намагалися штурмувати наших поблизу Антонівського мосту. Більшість відразу 200-ті, решта підірвалася на своїх же сюрпризах. В деяких випадках наші пілоти навіть не встигали попрацювати", - написав Бунятов.

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Яка ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що країна-агресорка Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ. Кирило Сазонов повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація доволі складна. Ворог намагається створити плацдарм. Вони мріють повернути хоча б частину Харківщини.

ЗСУ влаштували розгром на одному з напрямків, де мінуснули колону ворожих бронемашин. Український екіпаж, керуючи танком Leopard, на Покровському напрямку знищив ворожу колону із п’яти бронемашин. У результаті бойової роботи українські бійці влучили щонайменше у п'ять ворожих ББМ.

На Херсонщині армія РФ продовжує форсувати Дніпро та застосовує нову тактику. Російські окупанти посилюють атаки та бої ведуться постійно. Це постійно чутно, особливо, якщо врахувати, що дуже велика частина міста розташована вздовж Дніпра.

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Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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