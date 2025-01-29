"Отруївся пропагандою РФ": у МЗС жорстко відповіли на хамські випади Фіцо

Абсурдні заяви Роберта Фіцо є спробою перекинути відповідальність за власні провали на іноземні держави, впевнені в МЗС.

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У МЗС рознесли проросійську позицію Роберта Фіцо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

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Фіцо вдався до пошуку зовнішніх ворогів і знайшов їх в Україні

Позиція Фіцо йде врозріз із вибором народу Словаччини

Міністерство закордонних справ України жорстко відповіло на хамські заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

На тлі зниження довіри серед словацького суспільства та протестів проти його проросійського курсу Фіцо вдався до пошуку зовнішніх ворогів і знайшов їх в Україні, йдеться в заяві МЗС.

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"Розцінюємо ці чергові абсурдні заяви як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а в дзеркало", - наголошують українські дипломати.

При цьому в МЗС уточнили, що неодноразово попереджали про небезпеку проросійської політики нинішнього керівництва Словаччини.

Унаслідок цього, на думку МЗС, прем'єр і частина парламенту країни "отруїлися російською пропагандою" і вже почали називати лідерів дружніх держав ворогами.

"Упевнені, що така позиція і політика Роберта Фіцо йде врозріз із вибором народу Словаччини бути невід'ємною частиною Європейської спільноти", - зазначили в МЗС.

Погрози Фіцо на адресу України - останні новини за темою

Нагадаємо, Володимир Зеленський у своєму зверненні в соцмережах відреагував на заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо можливого блокування допомоги Україні від ЄС.

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС. Відмова України від переговорів свідчить про небажання продовження транзиту газу, вважає він.

Раніше Фіцо вже виступав із погрозами для України. Він зазначив, що Словаччина може повністю припинити гуманітарну допомогу Україні, скоротити або навіть скасувати пільги для українських військових-біженців

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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