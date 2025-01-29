Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Отруївся пропагандою РФ": у МЗС жорстко відповіли на хамські випади Фіцо

Олексій Тесля
29 січня 2025, 08:17
135
Абсурдні заяви Роберта Фіцо є спробою перекинути відповідальність за власні провали на іноземні держави, впевнені в МЗС.
Фіко.
У МЗС рознесли проросійську позицію Роберта Фіцо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Важливо:

  • Фіцо вдався до пошуку зовнішніх ворогів і знайшов їх в Україні
  • Позиція Фіцо йде врозріз із вибором народу Словаччини

Міністерство закордонних справ України жорстко відповіло на хамські заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

На тлі зниження довіри серед словацького суспільства та протестів проти його проросійського курсу Фіцо вдався до пошуку зовнішніх ворогів і знайшов їх в Україні, йдеться в заяві МЗС.

відео дня

"Розцінюємо ці чергові абсурдні заяви як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а в дзеркало", - наголошують українські дипломати.

При цьому в МЗС уточнили, що неодноразово попереджали про небезпеку проросійської політики нинішнього керівництва Словаччини.

Унаслідок цього, на думку МЗС, прем'єр і частина парламенту країни "отруїлися російською пропагандою" і вже почали називати лідерів дружніх держав ворогами.

"Упевнені, що така позиція і політика Роберта Фіцо йде врозріз із вибором народу Словаччини бути невід'ємною частиною Європейської спільноти", - зазначили в МЗС.

Погрози Фіцо на адресу України - останні новини за темою

Нагадаємо, Володимир Зеленський у своєму зверненні в соцмережах відреагував на заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо можливого блокування допомоги Україні від ЄС.

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС. Відмова України від переговорів свідчить про небажання продовження транзиту газу, вважає він.

Раніше Фіцо вже виступав із погрозами для України. Він зазначив, що Словаччина може повністю припинити гуманітарну допомогу Україні, скоротити або навіть скасувати пільги для українських військових-біженців

Більше новин:

Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

МЗС України Роберт Фіцо
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року - Омельченко

У разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року - Омельченко

09:00Інтерв'ю
Суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги - NYT

Суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги - NYT

08:13Світ
Дві умови закінчення війни в Україні: чи здатен Трамп нав’язати Росії припинення вогню

Дві умови закінчення війни в Україні: чи здатен Трамп нав’язати Росії припинення вогню

08:00Погляди
Реклама

Популярне

Більше
В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

Почнуться проблеми зі здоров'ям: що не можна брати в руки 29 січня

Почнуться проблеми зі здоров'ям: що не можна брати в руки 29 січня

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Останні новини

09:00

У разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року - Омельченко

08:40

Була п'яною, курила, лізла обійматися: Соловій прийшла на інтерв'ю "напідпитку"

08:36

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

"Отруївся пропагандою РФ": у МЗС жорстко відповіли на хамські випади Фіцо

08:13

Суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги - NYT

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпекуУкраїну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку
08:00

Дві умови закінчення війни в Україні: чи здатен Трамп нав’язати Росії припинення вогнюПогляд

07:47

"Посилати таких": путініста Кіркорова не хочуть впускати в РФ зі США - деталі

07:24

РФ окупувала Велику Новосілку та просунулася в 4 населених пунктах - DeepState

06:49

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

Реклама
06:15

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

06:10

Про обмін публічними меседжами між Трампом і ПутінимПогляд

06:00

Настя Каменських вийшла на зв'язок після скандалу з Потапом і показала своє обличчя

05:35

Що означає "жданиками годувати": лише одиниці пояснять вислівВідео

05:00

Яке сьогодні свято 29 січня 2025 року: що заборонено робити жінкам цього дня

04:37

Більшість навіть не здогадується про помилку: як правильно солити суп

04:16

3 найсильніші молитви за здоров'я: кому молитися за здоров'я близьких

04:04

Гороскоп на завтра 30 січня: Тельцям - здійснення бажань, Терезам - гарні новини

03:24

Що вийшло з моди 2025 року: топ-5 антитрендів

03:08

"Ворогувати з ними не варто": 4 імені жінок з дуже сильною енергетикоюВідео

02:32

Простіше нікуди: рецепт неймовірного десерту з двох інгредієнтів - без випічки

Реклама
02:02

Секрет розкрито: як зупинити кристалізацію меду - маловідомий, але простий спосіб

01:54

РФ під масованою атакою БПЛА: одразу у декількох областях лунають вибухи

01:30

"Женя - чудовий": Цимбалару прокоментувала стосунки з Яновичем

01:12

Працює ППО, на Україну летять дрони: які області атакують ворожі "Шахеди"

00:49

ТОП-3 найконфліктніші пари: які знаки зодіаку сваряться найчастіше

00:16

Обирає Москву замість Америки: Зеленський "відрубав" погрози Фіцо Україні

00:12

"Витрачали гроші, як пʼяні матроси": у Трампа назвали причину заморозки допомоги

28 січня, вівторок
23:51

Соломія Вітвіцька показала, чим "приманює" бойфренда-військового додому

23:41

Росія влучила по Миколаєву: удар забрав два невинних життя

23:26

Інакше не буде: Китай "став в позу" - до чого Сі Цзіньпін закликає Росію і США

22:45

"Хоче зробити війну безкінечною": Зеленський різко відповів на заяву Путіна

22:27

"Наш ворог - Зеленський": Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС

22:20

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

22:16

"Щасливий": Пугачова і Галкін влаштували собі незабутній вечір - деталі

22:00

Військовий облік по-новому та зухвалі заяви Путіна: головні новини України (дайджест)

21:54

Відомий український музикант вступив до лав ЗСУ

21:52

Орбакайте і Кіркоров об'єдналися у США - що сталося

21:52

В ЗСУ формують корпуси: Зеленський оголосив про модернізацію армії

21:32

Для чого в курток два замки: експерти назвали неочікувану функцію

21:32

ВЛК без черг: в Міноборони назвали дату запуску електронних направлень

Реклама
21:15

Головний біль зникне без таблеток: 6 лайфхаків та правила полегшувального масажу

20:55

Був "приліт" по підприємству: перші деталі про вибух в Миколаєві

20:51

Наталія Валевська вперше показала нового бойфренда

20:17

Китай та Індія відмовляються від російської нафти - причину озвучив Reuters

20:11

"Переговори почались одразу": Путін озвучив цинічні терміни закінчення війни

20:07

Хто не зможе після СЗЧ "спрощено" повернутися в частину: у Міноборони пояснили

19:58

Трамп хоче створити "Залізний купол" над країною: до чого готуються у США

19:53

В кафе у центрі Києва невідомий влаштував стрілянину: подробиці інциденту

19:51

В Україну повертаються дощі та сніг: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

19:48

Породи для душевного тепла: ТОП-3 найласкавіші собаки - вибір експертів

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти