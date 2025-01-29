В РФ серйозні проблеми: експерт пояснив, чому ударів по Україні поменшало

В окупантів виникли серйозні труднощі після атак на російські НПЗ.

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Політолог відповів, чому ракетних ударів стало менше / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Міноборони РФ

Коротко:

Росія рідше почала підіймати в небо стратегічні бомбардувальники

В окупантів серйозні проблеми після ударів по НПЗ

Останнім часом країна-агресор Росія дещо рідше почала завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Такий розвиток подій вказує на серйозні проблеми в окупантів, які виникли внаслідок ударів по НПЗ. Про це розповів політолог Тарас Загородній в етері 24 Каналу.

Він повідомив, що російські бомбардувальники почали рідше злітати. А це може свідчити про два аспекти: в окупантів виникають проблеми з ресурсом літаків, а також – труднощі з авіаційним паливом через нещодавні вибухи в Енгельсі.

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Загородній також звернув увагу на те, що раніше винищувачі МіГ-31К могли по кілька разів на день злітати, однак зараз це відбувається значно рідше.

За його словами, потужні удари по російських НПЗ чи нафтоперекачувальних станціях – це ключ до того, аби послабити Росію.

"Ми неодноразово говорили – достатньо ударів по обладнанню, яке перекачує нафту. Що тоді станеться? Тоді Росії доведеться зупинити видобуток нафти в Сибіру, бо вони не матимуть, де її дівати. Доведеться або на переробку, або на експорт. З експортом у них вже все не дуже складається", – сказав Загородній.

Водночас удари по стратегічних цілях в Росії можуть позитивно вплинути на адміністрацію президента США Дональда Трампа.

"Чим більше буде руйнуватися нафтова інфраструктура Росії – тим менше у них буде можливостей вести війну і тим краще будемо виглядати в очах Трампа. Він цілком зможе сказати росіянам, що їх виперли з Сирії, а дрони кожного дня прилітають по Росії, генерали вибухають і так далі", – резюмував Загородній.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 29 січня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. О 05:31 у Повітряних силах України повідомляли про рух БпЛА в напрямку столиці з північно-східного напрямку. Згодом мер Віталій Кличко написав про падіння уламків у Дарницькому районі неподалік від станції метро. Було пошкоджено огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

Як писав Главред, ввечері 28 січня, у Миколаєві під час повітряної тривоги прогримів вибух. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що було влучання по приватному підприємству.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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