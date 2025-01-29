Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В РФ серйозні проблеми: експерт пояснив, чому ударів по Україні поменшало

Маріна Фурман
29 січня 2025, 19:09
145
В окупантів виникли серйозні труднощі після атак на російські НПЗ.
В РФ серйозні проблеми: експерт пояснив, чому ударів по Україні поменшало
Політолог відповів, чому ракетних ударів стало менше / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Міноборони РФ

Коротко:

  • Росія рідше почала підіймати в небо стратегічні бомбардувальники
  • В окупантів серйозні проблеми після ударів по НПЗ

Останнім часом країна-агресор Росія дещо рідше почала завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Такий розвиток подій вказує на серйозні проблеми в окупантів, які виникли внаслідок ударів по НПЗ. Про це розповів політолог Тарас Загородній в етері 24 Каналу.

Він повідомив, що російські бомбардувальники почали рідше злітати. А це може свідчити про два аспекти: в окупантів виникають проблеми з ресурсом літаків, а також – труднощі з авіаційним паливом через нещодавні вибухи в Енгельсі.

відео дня

Загородній також звернув увагу на те, що раніше винищувачі МіГ-31К могли по кілька разів на день злітати, однак зараз це відбувається значно рідше.

За його словами, потужні удари по російських НПЗ чи нафтоперекачувальних станціях – це ключ до того, аби послабити Росію.

"Ми неодноразово говорили – достатньо ударів по обладнанню, яке перекачує нафту. Що тоді станеться? Тоді Росії доведеться зупинити видобуток нафти в Сибіру, бо вони не матимуть, де її дівати. Доведеться або на переробку, або на експорт. З експортом у них вже все не дуже складається", – сказав Загородній.

Водночас удари по стратегічних цілях в Росії можуть позитивно вплинути на адміністрацію президента США Дональда Трампа.

"Чим більше буде руйнуватися нафтова інфраструктура Росії – тим менше у них буде можливостей вести війну і тим краще будемо виглядати в очах Трампа. Він цілком зможе сказати росіянам, що їх виперли з Сирії, а дрони кожного дня прилітають по Росії, генерали вибухають і так далі", – резюмував Загородній.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 29 січня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. О 05:31 у Повітряних силах України повідомляли про рух БпЛА в напрямку столиці з північно-східного напрямку. Згодом мер Віталій Кличко написав про падіння уламків у Дарницькому районі неподалік від станції метро. Було пошкоджено огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

Як писав Главред, ввечері 28 січня, у Миколаєві під час повітряної тривоги прогримів вибух. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що було влучання по приватному підприємству.

У ніч на 27 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 104 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Було збито 57 дронів, 39 БПЛА не досягли цілі та були локаційно втрачені.

Інші новини:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тарас Загородній ракетний удар Ракетна атака на Україну
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Причина нібито у Фіцо: Словаччина викликала посла України

Причина нібито у Фіцо: Словаччина викликала посла України

19:53Політика
В Україні вдарить "мінусова" погода: синоптики назвали дату

В Україні вдарить "мінусова" погода: синоптики назвали дату

19:46Синоптик
Бої тривають: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у Великій Новосілці

Бої тривають: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у Великій Новосілці

18:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Орбакайте і Кіркоров об'єдналися у США - що сталося

Орбакайте і Кіркоров об'єдналися у США - що сталося

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

Останні новини

19:53

Причина нібито у Фіцо: Словаччина викликала посла України

19:50

"Раджу всім у житті знайти": Салем прокоментував роман із відомою співачкою

19:46

В Україні вдарить "мінусова" погода: синоптики назвали дату

19:21

Варити картоплю не потрібно: шеф-кухар поділився унікальним рецептом пюре

19:17

Науковці закликали не мити посуд губками: в чому причина і яка альтернатива

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпекуУкраїну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку
19:10

Вийде видати крах Трампа за перемогу?Погляд

19:09

В РФ серйозні проблеми: експерт пояснив, чому ударів по Україні поменшало

19:02

Росіяни пішли на штурм у Херсонській області: командир розказав деталі

18:57

Дружини Віктора Павліка "поцапалися" в Мережі - що сталося

Реклама
18:53

Бої тривають: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у Великій Новосілці

18:29

Беремо м'ясо, газовану воду і готуємо бомбічну вечерю - страва просто "вау"Відео

18:27

В Україні заарештували активи російського олігарха на 2,11 млрд гривень

18:20

Китайський партнер "Укрнафти" по розробці нових родовищ газу виявився бізнесом Ігоря Мазепи - ЗМІ

18:17

"Жіноче щастя" шикарно зацвіте: 3 продукти, якими можна удобрити спатифілум

18:15

Злив інформації детективом НАБУ остаточно дискредитував Бюро - експерт

18:05

Понад 20 вибухів та евакуація: Сили оборони уразили НПС та ракетний арсенал РФ - ЗМІ

17:50

Дрони ГУР знищили важливий для Путіна завод: стали відомі втрати для Росії

17:44

Щастя битиме ключем: 5 знаків зодіаку, яким пощастить в 2025 році

17:36

"Затиснуті з усіх боків": ЗСУ загнали окупантів у пастку на важливому напрямку

17:33

Путін може втратити військові бази у Сирії: у Bloomberg розкрили наслідки для РФ

Реклама
17:31

Окупанти здійснили безглуздий прорив: лінія фронту скоротилася - Лакійчук

17:15

"Путін є Путін": в ОП відповіли диктатору на слова про "спонсорство" України

17:11

На дорогах з'явився новий знак: що означає "піщана квітка"

16:51

Одна умова може все змінити: скільки РФ ще може вести війну проти України

16:34

Україну чекає перша офіційна зустріч з командою Трампа: ЗМІ дізналися дату і місце

16:25

Чи зможуть росіяни піти далі захопленої Великої Новосілки: прогноз військового

16:20

Усе майно сина Порошенка було заарештовано через несплату штрафу за ухилення від армії - експерт

16:18

Жінка знайшла у 250-річному будинку моторошну знахідку: що ховалося під підлогоюВідео

16:16

В Україні припускають припинення вогню, але за однієї умови - CBS News

15:57

"Загроза існуванню України": Буданов дав несподівану відповідь на чуткиВідео

15:56

Чому не можна облизувати ніж: на яку небезпеку можна себе наразити

15:53

"Набільший страх Путіна": Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією

15:50

Вдарять морози: названо дату різкого похолодання в Україні

15:20

Топчиновника КМДА викрили на фейковій інвалідності заради броні

15:18

Не поспішайте викидати: три харчові відходи замінять дорогі засоби для чищення

14:59

Нікітюк уперше після чуток про вагітність показалася на повний зріст: "Сяю"

14:55

Франція та Британія здатні відправити війська до України, але є нюанс - Уолш

14:53

"Мир в обмін на території": Зеленський назвав умову України

14:43

Гороскоп на лютий 2025: Скорпіонам - кохання, Дівам - прорив

14:30

Удар ЗСУ по нафтобазі бомбардувальників РФ: розвідка Британії показала нищівні наслідки

Реклама
14:20

Цвістимуть з весни до осені: які квіти посадити, щоб мати розкішну клумбу

14:17

"Кров війни": експерт розкрив прогноз "пекельних санкцій" проти РФ

13:48

Окупанти здаються в полон із радістю: ситуація біля Покровська змінилась - ЗСУ

13:38

Нацвідбір на "Євробачення-2025": названо імена ведучих конкурсу

13:29

Тетяна Лазарєва повідомила про поповнення в сім'ї

13:27

Сирський зробив заяву щодо призначення Драпатого і назвав головні завдання

13:24

У столичному ТРЦ  "Гулівер" відкривається новий магазин професійної косметики Beauty Prof новини компанії

13:23

Дрони підірвали арсенал ГРАУ і військову частину у РФ: у Мережі розкрили деталі

12:59

РФ зменшила штурми на Покровському напрямку: військовий назвав неочікувані причини

12:52

Зеленський підтримав позицію Трампа щодо Путіна та переговорів - Fox News

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти