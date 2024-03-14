УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загроза застосування ядерної зброї: у Білому домі відреагували на заяву Путіна

Юрій Берендій
14 березня 2024, 10:38
В Білому домі наголосили, що не бачать жодних ознак ймовірного застосування Росією ядерної зброї по території України.
Загроза застосування ядерної зброї: у Білому домі відреагували на заяву Путіна
В США відреагували на ядерні погрози Путіна / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден в курсі про нові заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо можливості застосування ядерної зброї. Однак в США не бачать причин для зміни ядерної стратегії США. Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

У Білому домі зазначили, що подібною риторикою Путін намагається шантажувати країни Заходу.

"Президент, звичайно, в курсі", сказала Жан-П’єр у відповідь на запитання, чи доповіли главі Білого дому про останні ядерні погрози Путіна.

відео дня

Вона відзначила, що в ході інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову Путін підтвердив ядерну доктрину Росії. Однак, в Білому домі додали, що риторика російського президента залишається безвідповідальною та безрозсудною впродовж всього часу війни Росії проти України.

Жан-П'єр зауважила, що не бачить жодних причин для коригування ядерної стратегії США і підкреслила, що немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.

Таку ж думку висловив і неназваний американський урядовець в коментарі для Reuters.

Чиновник на правах анонімності заявив, що Вашингтон не спостерігає жодних ознак того, що Росія готується використати ядерну зброю в Україні. Він вважає, що Путін міг підтвердити російську ядерну доктрину, яка передбачає застосування ядерної зброї у разі загрози суверенітету Росії.

"Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної ядерної політики, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", - сказав урядовець.

Водночас, речниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієнна Уотсон вказала, що риторика щодо ядерної зброї з боку Росії була необдуманою і безвідповідальною протягом всього цього конфлікту.

"Саме Росія брутально вторглася в Україну без жодних провокацій чи виправдань, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, яка захищає свій народ і свою суверенну територію від російської агресії", - сказала вона.

Загроза застосування ядерної зброї: у Білому домі відреагували на заяву Путіна
Що відомо про ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Що таке ядерна зброя?

Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент РФ Володимир Путін висловив готовність Росії до ядерної війни.

За даними Bloomberg, Росія активно розробляє космічні технології для знищення супутників за допомогою ядерної зброї

Також стало відомо, що США готувалися дати відповідь на ядерну атаку Росії проти України. У Білому домі вважали, що використання ядерної зброї у відповідь може спонукати Путіна та інших авторитарних лідерів до використання ядерного арсеналу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США
Реклама

Головне за день

Загроза застосування ядерної зброї: у Білому домі відреагували на заяву Путіна

Загроза застосування ядерної зброї: у Білому домі відреагували на заяву Путіна

10:38 Україна
"Атакуємо військові цілі": у Білгороді вибухи після заяви добровольців РФ про удари

"Атакуємо військові цілі": у Білгороді вибухи після заяви добровольців РФ про удари

09:59 Світ
"Україна втратить більше територій": директор ЦРУ описав 2 сценарії війни до кінця 2024 року

"Україна втратить більше територій": директор ЦРУ описав 2 сценарії війни до кінця 2024 року

09:17 Україна
Всі головні новини

Популярне

Відхрестився від рідних : Нікіта Пресняков показав свою позицію 16444

"Відхрестився від рідних": Нікіта Пресняков показав свою позицію

Обличчя попливло : блогер розповів, що сталося з дружиною Олега Винника 7862

"Обличчя попливло": блогер розповів, що сталося з дружиною Олега Винника

Росіяни перейшли в масштабний наступ: експерт розповів, які міста під загрозою 7338

Росіяни перейшли в масштабний наступ: експерт розповів, які міста під загрозою

Жінка почула шум зі стіни після ремонту: пробивши її, вона була сильно здивована 6515

Жінка почула шум зі стіни після ремонту: пробивши її, вона була сильно здивована

Останні новини

11:32

"Катастрофа для Європи": Кочетков розкрив наслідки поглинання України Росією

11:32

"Подекуди на 60%": в Україні значно зросте один з комунальних тарифів

11:24

Тренер відомого футбольного клубу втік з України: де його знайшли

11:18

"Ситуація дуже напружена": в ЗСУ розповіли про успіх на важливому напрямку

11:05

"РФ готується до ударів по території країн НАТО": експерт зробив тривожний прогноз

Росія нападе на Казахстан або країни Балтії, незалежно від того, хто очолить США – КочетковРосія нападе на Казахстан або країни Балтії, незалежно від того, хто очолить США – Кочетков
10:52

Останній контракт Ніни Матвієнко: ось кому залишилася спадщина легенди

10:38

Загроза застосування ядерної зброї: у Білому домі відреагували на заяву Путіна

10:23

Місячне затемнення 25 березня 2024: Левам - успіх, Овнам - гроші, Ракам - здійснення мріїВідео

10:11

Я вийшла заміж: Шарліз Терон здивувала заявоюВідео

Реклама
10:04

Від кого народила молода дружина старого Петросяна: з'явилися деталі

09:59

"Атакуємо військові цілі": у Білгороді вибухи після заяви добровольців РФ про удариВідео

09:54

Відкриє дорогу на Слов'янськ та Краматорськ: в ЗСУ назвали головну ціль РФ

09:48

Руки і ноги стали синіти: у путіністки Валерії сталося нещастя

09:17

"Україна втратить більше територій": директор ЦРУ описав 2 сценарії війни до кінця 2024 року

08:38

Хто переможе на виборах у СШАПогляд

08:25

Китайський гороскоп на 15 березня: Козі - мало уваги, Змії - втома

08:16

Українські дрони зупинили 12% нафтопереробних потужностей РФ – Bloomberg

08:12

У Німеччині вбили 27-річну українку: її мати та маленька донька зникли

07:41

Росія може відновити наступ: в ISW назвали напрямок

06:44

Вибух у Харкові: окупанти вдарили по місту ракетою С-300

Реклама
06:10

Хто боїться ПутінаПогляд

05:55

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 3 секунди знайти собаку

05:37

У США є два варіанти перемоги, в України - лише один: експерт розкрив деталіВідео

05:00

Навіщо жінки наносять дитячий шампунь на пензлі для макіяжу: відповідь знають одиниці

04:31

"Ми знайшли ключик": експерт назвав головні умови успіху ЗСУ в Криму

04:05

Анджеліна Джолі програла в суді Бреду Пітту

03:35

"Тоді в РФ не буде часу нападати на Україну": є 2 варіанти долі Росії після війни – КочетковВідео

03:00

Поки чоловік із коханкою: дружина Мурата Налчаджиоглу зробила нову заяву

02:32

Коли Прощена неділя у 2024 році: що потрібно і заборонено робити цього дня

02:02

"Компромат і скандали": експерт розкрив неочікуваний сценарій виборів у СШАВідео

01:30

Шерон Стоун розповіла, як продюсер змушував її до інтиму з актором на зйомках

01:00

Удари Росії по HIMARS і Patriot: експерти знайшли один нюанс

00:06

Загроза масованого ракетного удару по Україні: експерт розкрив нову тактику РФ

00:04

Ольга Сумська показала фотосесію в зухвалому образі фатальної жінкиВідео

13 березня, середа
23:49

Коли розпочинається сезон на карася: приготуйтесь до шаленого улову

23:36

100% можуть отримати бронь: нардеп назвав категорію українців, яких не мобілізують

23:28

Є перші результати: російські добровольці розповіли деталі боїв на території РФ

22:52

РФ різко скоротила авіаудари після "сушкопаду": наступ захлинається - Лиховій

22:47

Без шароварів і вишиванки: як насправді виглядали українські козакиВідео

22:43

Є таємні причини, що змушують Шольца гальмувати відправлення Taurus ЗСУ - німецькі ЗМІ

Реклама
22:06

На режисера Поланскі подали до суду за новими звинуваченнями у зґвалтуванні

21:57

"Провернути трюки вже не можна": експерт назвав ключову умову для контрнаступу ЗСУ

21:28

Ще дві країни НАТО допустили відправку в Україну своїх військ

21:11

Колишня Остапчука відповіла, чи готовий він віддати їй частину майна

20:51

Розкрито мотив удару РФ по Одесі, коли там був Зеленський із делегацією

20:30

"Підтримуватимемо, щоб перемогти": в ЄС затвердили важливу допомогу для України

20:24

Що означає ім'я Марина: походження та характер

19:56

Міг бути знищений ударом дрона: в Росії "задвохсотився" віце-президент "Лукойла"

19:38

Зимова погода повертається: Україну накриє сніг та ожеледиця

19:34

Засуджених хочуть відправити на війну: у Раді зареєстрували законопроєкт

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти