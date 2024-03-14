Загроза застосування ядерної зброї: у Білому домі відреагували на заяву Путіна

В Білому домі наголосили, що не бачать жодних ознак ймовірного застосування Росією ядерної зброї по території України.

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В США відреагували на ядерні погрози Путіна / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден в курсі про нові заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо можливості застосування ядерної зброї. Однак в США не бачать причин для зміни ядерної стратегії США. Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

У Білому домі зазначили, що подібною риторикою Путін намагається шантажувати країни Заходу.

"Президент, звичайно, в курсі", сказала Жан-П’єр у відповідь на запитання, чи доповіли главі Білого дому про останні ядерні погрози Путіна. відео дня

Вона відзначила, що в ході інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову Путін підтвердив ядерну доктрину Росії. Однак, в Білому домі додали, що риторика російського президента залишається безвідповідальною та безрозсудною впродовж всього часу війни Росії проти України.

Жан-П'єр зауважила, що не бачить жодних причин для коригування ядерної стратегії США і підкреслила, що немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.

Таку ж думку висловив і неназваний американський урядовець в коментарі для Reuters.

Чиновник на правах анонімності заявив, що Вашингтон не спостерігає жодних ознак того, що Росія готується використати ядерну зброю в Україні. Він вважає, що Путін міг підтвердити російську ядерну доктрину, яка передбачає застосування ядерної зброї у разі загрози суверенітету Росії.

"Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної ядерної політики, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", - сказав урядовець.

Водночас, речниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієнна Уотсон вказала, що риторика щодо ядерної зброї з боку Росії була необдуманою і безвідповідальною протягом всього цього конфлікту.

"Саме Росія брутально вторглася в Україну без жодних провокацій чи виправдань, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, яка захищає свій народ і свою суверенну територію від російської агресії", - сказала вона.

Що відомо про ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент РФ Володимир Путін висловив готовність Росії до ядерної війни.

За даними Bloomberg, Росія активно розробляє космічні технології для знищення супутників за допомогою ядерної зброї

Також стало відомо, що США готувалися дати відповідь на ядерну атаку Росії проти України. У Білому домі вважали, що використання ядерної зброї у відповідь може спонукати Путіна та інших авторитарних лідерів до використання ядерного арсеналу.

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