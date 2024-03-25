Чому Польща злякалася збити російську ракету: експертний розбір

У Польщі припустили, що ракети Росії й надалі літатимуть її повітряним простором і битимуть по Україні, проте збивати їх абсолютно не готові.

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Путін уже називав землі Польщі "подарунком Сталіна", але Варшава сигнал не вловила / Главред

Кремль провів так звані вибори, перепризначив Володимира Путіна і посилив свою військову агресію. Під час однієї з масштабних атак на Україну ракета російських окупантів потрапила в повітряний простір Польщі, яка вирішила її не збивати.

Як відреагувала Польща? Викликала російського посла. Йому вручать ноту протесту і пригрозять пальцем, щоб Росія більше так не робила. Утім, Москві не звикати артистично робити "фінт вухами", і дипломат напевно так і "пообіцяє". На цьому "примус до миру" і закінчиться.

Одним із кроків у відповідь Польщі стане посилення угруповання своїх військ на східному кордоні, зокрема й поблизу прикордонних ділянок із Білоруссю та Росією. Втім, навіть цей маневр поляки реалізують не у найближчій перспективі.

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Польща побоюється відповідати росіянам, як зробила це Туреччина 2015 року, коли збила російський Су-27, через загрозу військового конфлікту Росії і НАТО. Путіну це лише на руку: він уже погрожував Варшаві "нагадати про подаровані території", а черговий вільний проліт ракети може сприйняти як слабкість і привід для нових, уже більш серйозних провокацій.

Главред розбирався, як російська ракета потрапила в Польщу, чому Варшава вирішила її не збивати, і чим ситуація загрожує Україні.

Як ракета РФ потрапила в повітряний простір Польщі

У Збройних силах Польщі 24 березня опублікували повідомлення про те, що одна з ракет російських окупантів, яка летіла в напрямку України, залетіла до повітряного простору Польщі.

Окупанти атакували Львівську область, куди потрапило 19 крилатих ракет і 7 іранських дронів.

"Інформуємо, що 24 березня цього року о 04:23 (05:23 за Києвом, - ред.) відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією РФ", - вказали в польській армії.

Також стало відомо, що ракета РФ залетіла до Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і перебувала там 39 секунд. Польські військові за допомогою системи радіолокації відстежували траєкторію подальшого руху польоту.

Чому Польща не збила російську ракету?

Авіація Польщі могла збити ракету Росії, якби вона просунулася вглиб країни, сказав радник міністра оборони Польщі Мечислав Бенека.

Поляки підняли у повітря дві пари винищувачів F-16 для потенційного перехоплення ракети.

"Зенітно-ракетна оборона, чергові пари F-16 (польська та американська) опинилися в районі вчасно, а тому встигли б збити об'єкт. Ефектори, тобто ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об'єкт, якби він пішов глибше і загрожував", - цитує Бенека Wiadomosci.

Зазначено, що ракета летіла зі швидкістю 800 км/год. на висоті 400 метрів. Углиб Польщі вона потрапила на 1,5-2 кілометри.

"Якби були якісь ознаки того, що російська ракета, яка порушила повітряний простір Польщі, прямувала до цілі в Польщі, її збили б", - наголосив віцепрем'єр, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш.

"Ракета все одно повернулася б в Україну"

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський заявив, що якби війська збили ракету, були б ризики для місцевих жителів. Польське командування знало, що ракета "повернеться в Україну".

"Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона залишить наш повітряний простір", - сказав Горишевський.

Спікер польського Сейму Шимон Головня вважає, що російські ракети можуть і надалі порушувати повітряний простір Польщі. За його словами, найважливіше завдання - забезпечити роботу систем із запобігання загрозам.

"Найголовніше - чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо", - сказав Головня.

У Польщі поговорять із генсекретарем НАТО

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський назвав "неприпустимим" інцидент і заявив, що ситуацію обговорюватимуть із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

При цьому він визнав, що з послом РФ говорити майже немає сенсу.

"Це неприпустимо. Ми будемо вимагати пояснень, але отримуємо якусь демагогію", - додав Сікорський.

У НАТО не дали Польщі збити ракету РФ?

Рішення Варшави пропустити ракету через свій повітряний простір продиктоване позицією США і Північноатлантичного альянсу, вважає колишній заступник керівника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

На його думку, Штати, як і в листопаді 2022 року, коли був інцидент у селі Пшеводув, не надали Польщі можливості обговорити ситуацію для ухвалення подальших рішень.

"Позиція Польщі щодо ракети Росії в її повітряному просторі - це, найімовірніше, позиція не Варшави, а НАТО, яким керують США. Після інциденту в Пшеводуві поляки порушували питання, щоб зібратися й обговорити інцидент у рамках 4 статті Альянсу, але американці такої можливості не надали", - припустив Романенко.

У Польщі були всі підстави збити російську ракету

Військовий аналітик і співголова громадської ініціативи "Правое дело" Дмитро Снєгирьов поділився думкою, згідно з якою Польща повинна була збивати ракету РФ.

Варшава мала на це повне право.

"Звичайно, Польща повинна була б збити цю ракету. Причому, ви знаєте, я ще раз процитую представника польської сторони: ракета важить понад 2 тонни, з яких 400 кг - бойове навантаження. Вони чудово розуміють тактико-технічні характеристики російської ракети, можливість її ураження і нанесення непоправної шкоди економіці України і людям. Польща не повинна була не вживати жодних дій до її знищення, оскільки для цього кроку були всі юридичні підстави", - додав Снєгирьов.

Російська ракета в Польщі - не випадковість

Окупанти навмисне програмують деякі свої ракети, щоб вони порушували повітряний простір країн Північноатлантичного альянсу. Зокрема - Польщі, переконаний експерт із питань безпеки професор Даніель Боцковський.

На думку аналітика, росіяни атакують Україну з боку Польщі, щоб ЗСУ складніше було відбивати повітряні удари.

"У нас однозначне завдання: відстежувати кожен такий об'єкт і не допустити до ситуації, коли все виходить з-під контролю. Росіяни свідомо програмують свої ракети на порушення повітряного простору Польщі для того, щоб атакувати Україну з цього боку. А це ускладнює Україні можливість оборони і відповіді. Також з огляду на те, в який саме момент можна використати ракети, щоб збити об'єкт, що вже перебуває над Польщею. Адже досвід Пшеводува вже є (мається на увазі загибель двох громадян Польщі в селі Пшеводув після масованої атаки Росії в листопаді 2022 року)", - наголосив Боцковський.

"Росія використала територію Польщі для атаки по Україні"

Російські окупанти могли використати територію Польщі для того, щоб здійснити терористичну атаку в Україні. Ворог міг спеціально запрограмувати траєкторію ракети з метою обходу української ППО із заходу. Таке припущення зробив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок.

"Цю історію можна розцінювати як апробацію, якщо згадати попередні випадки, коли російські ракети залітали на територію Польщі. Хоча що ще росіянам намагатися, якщо з Польщею все зрозуміло. Росія вже переконалася, що поляки ніяк на це не відреагують", - вважає експерт.

Ба більше, експерт припустив, що Росія, керуючись відсутністю реакції НАТО на провокації, може в такий спосіб використовувати територію Польщі для атак на Україну.

"Сьогодні Росія використовує територію Польщі для атаки по Україні, і ми повинні доносити цю тезу по всьому світу. Поляки повинні нести відповідальність за те, що вони причетні до того, що українців фактично обстрілюють", - сказав Клочок.

Як Туреччина збивала винищувач Росії

Країни НАТО традиційно уникають у Європі будь-яких навіть мінімальних зіткнень із російськими військами, щоб не допустити глобального конфлікту. Але Туреччина в районі сирійсько-турецького кордону рішуче збила російських Су-27, який перетнув її повітряний простір.

У 2015 році 24 листопада два турецькі винищувачі F-16 були підняті по тривозі через вторгнення до повітряного простору Туреччини двох російських бойових літаків Су-24. Протягом 5 хвилин 10 разів екіпаж Су-24 росіян попереджали про перетин турецького "неба", але реакції не було. Після цього один із F-16 на висоті 6000 метрів атакував винищувач РФ.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган тоді сказав, що Повітряні сили діяли в рамках належних інструкцій.

"Ми не хотіли цієї ситуації, але всі повинні поважати право Туреччини на захист своїх кордонів. Непізнаний військовий літак вторгся до нашого повітряного простору, протягом п'яти хвилин йому було зроблено десять попереджень, але порушення тривало. Суворо в межах ухвалених і оголошених нами раніше правил реагування на загрози щодо нього було вжито втручання", - зазначив турецький глава держави.

На той час уся російська пропаганда ополчилася проти Ердогана, а Москва почала запроваджувати санкції щодо Анкари та розривала з нею військову співпрацю. Однак з часом про інцидент забули.

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