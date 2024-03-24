Масований удар по Україні: російська ракета перетнула кордон із Польщею

У Міноборони Польщі зазначили, що російська крилата ракета перетнула українсько-польський кордон на 39 секунд в районі села Осердув Люблінського воєводства.

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В ході ракетного удару по Україні російська ракета перетнула кордон із Польщею / Колаж Главред, фото: УНІАН

У ніч на 24 березня росіяни завдали масованого удару по Україні із застосуванням крилатих ракет та БПЛА типу "Шахед". Водночас, в ході атаки одна із російських крилатих ракет перетнула кордон із Польщею. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Польщі.

"Повідомляємо, що 24 березня цього року о 4.23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальнього радіусу дії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони Польщі зазначили, що метою російських ударів були населені пункти, розташовані на заході України.

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"Об'єкт влетів у польський простір на висоті села Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там протягом 39 секунд. Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи", - зазначають у відомстві.

Крім того, там додали, що у ніч на 24 березня були запущені всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. В повітря були підняті польські та союзницькі літаки.

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

Ракетний удар по території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 березня Повітряні сили ЗС України оголосили масштабну повітряну тривогу по всій країні через ворожу атаку із застосуванням крилатих ракет і ударних безпілотників.

Уранці 24 березня під час ракетної атаки Російської Федерації вибухи прогриміли у Києві та Львівській області.

Російські війська здійснили масований ракетний удар по Україні. Головною метою атаки залишаються об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму Телеграм-каналі, зазначивши, що по Львівщині було випущено близько 20 ракет та 7 безпілотників типу "Шахед".

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