Масований удар по Україні: російська ракета перетнула кордон із Польщею

У ніч на 24 березня росіяни завдали масованого удару по Україні із застосуванням крилатих ракет та БПЛА типу "Шахед". Водночас, в ході атаки одна із російських крилатих ракет перетнула кордон із Польщею. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Польщі.
"Повідомляємо, що 24 березня цього року о 4.23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальнього радіусу дії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони Польщі зазначили, що метою російських ударів були населені пункти, розташовані на заході України.
"Об'єкт влетів у польський простір на висоті села Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там протягом 39 секунд. Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи", - зазначають у відомстві.
Крім того, там додали, що у ніч на 24 березня були запущені всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. В повітря були підняті польські та союзницькі літаки.
Що таке крилата ракета?
Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".
Ракетний удар по території України
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 березня Повітряні сили ЗС України оголосили масштабну повітряну тривогу по всій країні через ворожу атаку із застосуванням крилатих ракет і ударних безпілотників.
Уранці 24 березня під час ракетної атаки Російської Федерації вибухи прогриміли у Києві та Львівській області.
Російські війська здійснили масований ракетний удар по Україні. Головною метою атаки залишаються об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму Телеграм-каналі, зазначивши, що по Львівщині було випущено близько 20 ракет та 7 безпілотників типу "Шахед".
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