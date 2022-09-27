Від мобілізації не втік: росіянин переплив до Естонії на SUP-дошці, а його повернули назад

Росіянин переплив до Естонії на SUP-дошці, а його повернули назад/ ua.depositphotos.com, Reuters

Росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався таким чином території Естонії. Але там втікачу були не раді – його ловили із собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців.

38-річного громадянина РФ, який незаконно перетнув кордон між двома країнами, затримали вранці 26 вересня. Про це повідомляє ERR.

Втікача піймали, задіюючи для цього кілька додаткових патрулів і собачий патруль. При цьому територію, де його бачили, було оточено.

Прикордонники з'ясували, що росіянин незаконно перетнув кордон на SUP-дошці в гирлі річки приблизно після першої години ночі. Коли про це стало відомо, розпочалися пошуки.

Близько 04:30 громадянина РФ затримали на одній з автобусних зупинок. Після цього його привезли до Нарвського прикордонного пункту і виписали йому штраф у межах адміністративного провадження. Потім росіянина відправили назад на його батьківщину.

Керівник служби прикордонного і міграційного нагляду Еерік Пургел зазначив, що росіянин втік до Естонії саме через страх перед мобілізацією, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін.

"У цьому випадку це був незаконний перехід кордону, який був скоєний через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією", – сказав Пургел.

Протести в РФ проти мобілізації на війну

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".

Під час протестів у Дагестані мітингувальники просунулися до столиці Республіки Махачкали. У столиці жінки сперечалися з поліцейським, стверджуючи, що Росія напала на Україну. Вони також скандували "Ні війні".

А тим часом в Україні уже почали нищити мобілізованих в РФ окупантів. У Луганській області бійці Збройних сил оборони завдали вогневого удару по залізничному складу, в якому на окуповану територію привезли росіян, мобілізованих після указу Володимира Путіна.

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